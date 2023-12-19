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7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

الحظر على واتساب
الحظر على واتساب
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هناك بعض العلامات البارزة، يمكنك من خلالها التأكد من أن شخصًا ما قد قام بحظرك على واتساب، مع العلم أن واتساب WhatsApp لا يسمح بمعرفة ما إذا كان أحدهم حظرك أم لا.اضافة اعلان

علامات تخبرك بحظرك على واتساب

وبحسب موقع Ticker فإنه يمكن من خلال بعض العلامات أن تدلك على ما إذا كان قد تم حظرك على WhatsApp واتساب، ونعرض بعضها فيما يلي:

1. لا يمكن الوصول إلى حالة Last Seen أو آخر ظهور

إحدى الطرق الشائعة لمعرفة ما إذا تم حظرك هي التحقق من حالة "آخر ظهور" للشخص، وإذا لم يعد بإمكانك عرض معلومات "آخر ظهور" الخاصة بهم، فقد يكون ذلك مؤشرًا قويًا على أنك محظور.

2. السيرة الذاتية المفقودة في واتساب

وإذا وجدت أنك غير قادر على رؤية السيرة الذاتية للشخص على WhatsApp، فقد تكون هذه علامة على أنه تم حظرك، بينما يمكن للأفراد اختيار إخفاء سيرتهم الذاتية عن جهات اتصال معينة في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، فإن عدم القدرة المفاجئة على رؤيتها قد يشير إلى أنك لم تعد مدرجًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.

3. عدم القدرة على عرض حالة واتساب

وهناك طريقة أخرى لتحديد ما إذا تم حظرك وهي إذا لم يعد بإمكانك رؤية حالة واتساب الخاصة بالشخص، وعلى الرغم من أن تطبيق واتساب يسمح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه عرض تحديثات الحالة الخاصة بهم، إلا أن عدم القدرة على عرض حالتهم باستمرار قد يشير إلى أنك محظور.

4. صورة الملف الشخصي غير متاحة

وفي الماضي، كان تطبيق واتساب يخفي فقط تحديثات صورة الملف الشخصي من جهات الاتصال المحظورة، ولكن اليوم، إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن من رؤية أي صور في ملفه الشخصي، بما في ذلك صورته الحالية وأي تحديثات مستقبلية.

5. الرسائل التي لم يتم تسليمها

عندما يقوم شخص ما بحظرك، ستظهر رسائلك على أنها "مرسلة" ولكن لن يتم تسليمها، وبدلاً من العلامات الرمادية المزدوجة المعتادة، سترى فقط علامة رمادية واحدة بجوار رسائلك.
وعلى الرغم من أن الاتصال الضعيف بالشبكة يمكن أن يتسبب أيضًا في عدم تسليم الرسائل، فقد يشير هذا الموقف إلى أنه تم حظرك.

6. غير قادر على إجراء مكالمات واتساب

إذا لم تتمكن من إجراء مكالمات واتساب لشخص معين، فقد يكون ذلك مؤشراً على أنه تم حظرك. ومع ذلك، من الضروري مراعاة عوامل أخرى مثل مشكلات الشبكة قبل التوصل إلى نتيجة

7. الاستبعاد من إضافة المجموعة

وإحدى الطرق الأكثر موثوقية لتحديد ما إذا تم حظرك هي إذا لم تتمكن من إضافة الشخص إلى مجموعة واتساب، وإذا وجدت أنه لا يمكن إضافتهم إلى مجموعة تديرها، فهذا يشير بقوة إلى أنه تم حظرك.

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