7 أشياء في المنزل تبطئ شبكة واي وفاي.. تعرف عليها

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تبث معظم أجهزة "الواي فاي" إشاراتها على أحد الترددات القياسية، 2.4 جيجا هرتز، و5 جيجا هرتز، و6 جيجا هرتز، لذلك، فإنه عند وضع أي أجهزة إلكترونية أخرى قريبة تعمل على نفس الترددات يحدث تداخل معها. اضافة اعلان

لكن هناك بعض الطرق الأخرى التي قد تؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل":

فيما يلي 7 أدوات منزلية قد تبطئ أجهزة واي فاي:



الأسطح اللامعة مثل المعادن والمرايا



أفران الميكروويف



الأثاث الضخم



الهواتف اللاسلكية



أجهزة البلوتوث



الالكترونيات الأخرى



أحواض الأسماك وغيرها من حاويات السوائل الكبيرة



الضوء، مثل الموجات الدقيقة وموجات الراديو، كلها جزء من الطيف الكهرومغناطيسي للإشعاع.لذلك، مثلما ينعكس الضوء عن سطح لامع، فإنه يمكن للمرآة الكبيرة أو اللمعان المعدني اللامع أن يحرف إشارة جهاز التوجيه اللاسلكي في اتجاهات غير مقصودة.ويمكن للديكورات المنزلية الجذابة أن تساهم في "مناطق الإشارة الميتة" الغامضة، حيث قد تواجه الأجهزة الجديدة صعوبة في البقاء متصلاً بالإنترنت.يمكن للإشعاع الكهرومغناطيسي المتسرب من أفران الميكروويف أن ينتج بشكل فعال إشارة راديو بتردد 2.4 جيجا هرتز، مثل العديد من أجهزة توجيه واي فاي، ولهذا السبب قد يحدث تداخل بين الاثنين.يمكن لخزانة ملابس عتيقة، أو ساعة جد أو تمثال رخامي كثيف، أن يضعف الإشارة من جهاز التوجيه الخاص بك إذا كانت في الطريق.تبلغ الأطوال الموجية لترددات واي فاي الشائعة 2.4 جيجا هرتز، و2.36 بوصة لتردد 5 جيجا هرتز، و1.97 بوصة لتردد 6 جيجا هرتز.وتكون موجات الراديو هذه أقصر بشكل كبير من الموجات المستخدمة في البث الإذاعي أو البث التلفزيوني القديم، لذا فهي أكثر عرضة إلى حد ما للتأثر أثناء المرور عبر جسم صلب.لذا لايحب أن تخفي شبكة واي فاي الخاصة بك خلف أي شيء صخم.على الرغم من أنها انقرضت إلى حد كبير، إلا أن وجود هاتف سلكيً في المنزل يؤثر على شبكة واي فاي.يمكن لجميع أجهزة بولوتوث، مثل مكبرات الصوت أو أجهزة العرض الرقمية أن تعترض طريق إشارة واي فاي إذا كانت قريبة جدًا من جهاز التوجيه.يمكن لعدد قليل من الحالات غير العادية والخاصة بالعلامة التجارية، بدءًا من أجهزة مراقبة الأطفال وحتى مصابيح الفلورسنت أن يعيق الاتصال بالإنترنت عن طريق إصدار ترددات قريبة من نطاقات جيجاهرتز اللاسلكية القياسية.لذا يجب التخلص من الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية بالقرب من جهاز واي فاي، إذا لم يكن أي مما سبق ممكنًا، فقد ترغب في التفكير في شراء محولات باورلاين أو موسع شبكة واي فاي أو أي أداة أخرى يمكنها تعزيز إشارة الإنترنت.تستخدم المحولات الأسلاك الكهربائية في المنزل لنقل إشارة النطاق العريض إلى غرف مختلفة. ويوضح الخبراء أنه يمكن توصيل هذه الأجهزة بزوج من مآخذ الطاقة، مما يوسع الاتصال السلكي في أي غرفة.إذا كان حجمها كبيرًا، فيمكن أن تمتص ترددات الموجات الراديوية، مما يمنع عمل التوجيه الخاص بك والكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو الجهاز اللوحي بشكل طبيعي.هذه الظاهرة نفسها هي السبب وراء استخدام الغواصات لسونار، الذي يعتمد على الموجات الصوتية، بدلاً من الرادار، الذي يعتمد على موجات الراديو لأنها لن تكون مفيدة في أعماق المحيط.في بعض الأحيان، حتى قطرات الماء الصغيرة يمكن أن تكون كافية لعرقلة الطريق.وقال اثنان من باحثي الكمبيوتر في "ذا كونفيرزيشن": "يمكن أن تتأثر الإشارات اللاسلكية خارج المنزل أو المبنى بهطول الأمطار حيث يمكن لقطرات الماء أن تمتص الإشارة جزئيًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التغطية".