6 علامات تكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة.. كيف تعرفها؟

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مع انتشار "التزييف العميق" لمقاطع الفيديو، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، كشف الخبراء عن 6 علامات دعوا إلى ضرورة الانتباه لها، للتأكد مما إذا كانت أصلية أم مفبركة. اضافة اعلان





التزييف العميق



. التحقق من شكل الوجه (والأذنين)



. اللقطات الأصلية



. التدقيق في التعبيرات والسلوكيات



. محاذاة العينين



. ابحث عن مواطن الخلل البصرية



. هل يتزامن الصوت مع الفيديو؟



وشاع استخدام مصطلح "التزييف العميق" على مدى السنوات الخمس الماضية، وسط اختلافات حول تعريفه.وتُعرّف منظمة "فُل فاكت"، وهي منظمة بريطانية مستقلة للتحقق من الحقائق، التزييف العميق بأنه "فيديو أو صوت تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليد وجه أو صوت شخصية عامة بشكل شبه ناجح على الأقل".وأصدرت أخيرًا دليلًا جديدًا حول كيفية اكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة بعمق.وقال كريس موريس، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "مع تقدم التكنولوجيا، ليس هناك شك في أن التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي أصبح ظاهرة شائعة بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى عبر الإنترنت - مما يطمس الخط الفاصل بين الخيال والحقيقة".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "حتى عندما لا يكون هناك دليل على أن مثل هذه المقاطع حقيقية، قد يكون من الصعب التأكد مما إذا كانت تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو تم تحريرها بطريقة أخرى، أو تم إنشاؤها بواسطة منتحلي الشخصية".وفقًا للفريق، فإن هناك ستة علامات رئيسية تشير إلى أن مقطع الفيديو مزيف بعمق.إحدى أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان مقطع الفيديو مزيفًا عميقًا هي التحقق من شكل الوجه.في مقابلة على قناة "كوريدور كرو" على موقع "يوتيوب"، قال فنان الذكاء الاصطناعي كريس أومي: "شكل الوجه دائمًا ما يكون هدية. في كثير من الحالات، قياساتهم ليست مثالية".وتابع: "أفضل شيء هو أن تضع صورة بجانبه، أو بعض الصور، وتبدأ في المقارنة".وعلى وجه الخصوص، نصح أومي بالانتباه جيدًا إلى الأذنين، التي يصعب تزييفهما.إذا لم تتمكن من اكتشاف التزييف من خلال الوجه، عليك بالبحث عن اللقطات الأصلية، عن طريق البحث باستخدام العبارات الرئيسية على منصات مثل "جوجل" و"يوتيوب" و"تيك توك".إذا لم يكن الفيديو يحتوي على أي ميزات محددة للبحث عنها، يجب إجراء بحث عكسي عن الصور باستخدام "لقطات شاشة" للأجزاء الرئيسية من الفيديو.إذا كان الفيديو لأحد المشاهير أو الشخصيات العامة، حاول اكتشاف أي من سلوكياتهم الخاصة، فيما يطلق عليه البروفيسور هاني فريد، خبير الطب الشرعي للصور في جامعة كاليفورنيا، بيركلي "القياسات الحيوية الناعمة".وفي مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أعطى مثالاً على قيام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برفع رأسه وإظهار عبوسه الخفيف عندما قال "مرحبًا بالجميع" في خطاباته الأسبوعية.غالبًا ما تواجه تقنية التزييف العميق مشاكل في محاذاة العينين، وفقًا لـ أومي.وقال: "فقط في الإطارات الثابتة يمكنك اكتشاف تلك (التناقضات)".للتحقق من محاذاة العيون، قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا عدة مرات وتحقق مما إذا كانت العيون تنظر في نفس الاتجاه.قد تبدو مقاطع الفيديو المزيفة بعمق مقنعة عندما يواجه الشخص الكاميرا، لكن محاولة التزييف قد تواجه مشكلة عندما يستدير جانبًا.وقالت منظمة "فُل فاكت": "قد تتمكن من اكتشاف مثل هذه الأخطاء إذا قمت بإبطاء اللقطات. سيسهل هذ الملاحظة، أي نقاط تفشل فيها التكنولوجيا في مطابقة الوجه الناتج عن الذكاء الاصطناعي بشكل مثالي مع الجزء الحقيقي من الفيديو".أخيرًا، يجب الانتباه إلى طريقة خروج الحروف أثناء الكلام، لمطابقة الفيديوهات المزيفة بالأصلية.قال البروفيسور هريد: "هناك شكل معين يصنعه فمك عندما تصدر أصواتًا معينة. ولقد افترضنا بعد النظر كثيرًا في بعض التزييفات العميقة الجيدة للغاية لمزامنة الشفاه... أنه في بعض الأحيان لا تكون مطابقة المقاطع الزائفة هذه صحيحة تمامًا".إذا قمت بإبطاء مقطع فيديو مزيف بعمق، فقد تلاحظ خطًا في خروج الكمات من الفم مع الصوت.وفقًا للبروفيسور فريد، فإن حوالي ثلث مقاطع الفيديو المزيفة بعمق تحتوي على عدم تطابق بين حروف M أو B أو P.