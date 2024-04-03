51 عامًا على إجرائها.. سر المكالمة الهاتفية التي قادت إلى ابتكار أول جوال بالعالم

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شهد 3 أبريل 1973، حدثًا فريدًا من نوعه، تمثل في مكالمة هاتفية قادت إلى الانطلاقة نحو التطور التكنولوجي الذي غيّر وجه العالم، وجعل الحياة بعدها تبدو مختلفة عما قبلها.

ولم يكد المهندس الأمريكي مارتن كوبر، يضطلع بمسؤولية قسم هواتف السيارات في شركة موتورولا حتى قرر على الفور ألا تقتصر وظيفة هذه المنتجات على الاستخدام داخل السيارات فقط.

بل خطط لأن تكون أجهزة صغيرة وخفيفة ليتسنى حملها طوال الوقت، وقال: "تملكتني فكرة تحويل المنتجات إلى أشياء محمولة".





مسابقة تصميم بين مهندسي موتورولا



الاتصال بمنافسه



هاتف DynaTAC



الاصطفاف في طوابير لشراء الهاتف



ومنذ ميلاد الفكرة في مهدها وحتى ظهور النموذج الأولي إلى النور استغرق الأمر 90 يومًا، وذلك في عام 1972م عندما أعلن كوبر عن مسابقة تصميم تحت رعايته بين مهندسي موتورولا.وفي حفل العشاء الذي أقامه في شهر ديسمبر من نفس السنة انبرى كل مهندس ليقدم نموذجه الأولي، وكان رأي كوبر في ذلك: "انتهينا إلى انتقاء أقل الهواتف بريقًا، وبالفعل كان أكثرها بساطة".وكانت نقطة التحول حين قرر كوبر إجراء مكالمة هاتفية مستخدمًا الجهاز في 3 إبريل 1973، بعد عقدت شركة موتورولا مؤتمرًا صحفيًا لتقديم هاتفها للعالم، وذلك في فندق هيلتون الواقع في شارع الأمريكتين بنيويورك.وعلى الرغم من اختبار الجهاز فعليًا، واستخدامه في إجراء مكالمات ناجحة فإن قرار كوبر بالنزول إلى الشارع بصحبة أحد الصحفيين لإجراء مكالمة توضيحية كان بمنزلة ضربة ساحقة في فن التسويق.وأجرى كوبر في ذلك اليوم، اتصالاً بمنافسه جويل إنجل، رئيس قسم الأبحاث في مختبرات شركات "بيل"، وقال له: مرحبًا، أنت جويل؟ خمن من أين اتصل...؟ أنا أتصل بك من هاتف محمول حقيقي! والآن أنا أعبر الطريق في الجادة السادسة"!.لكن المفاجأة أن أنجيل لم يعترف بتلك المكالمة، كما أن كوبر لم يتذكر حتى اسم الصحفي الذي كان برفقته حينما أجرى الاتصال، مع أنها كانت أول مكالمة من هاتف محمول باليد.وعلى الرغم من ذلك، ظلت ذكريات اليوم الأول لظهور الاتصالات المحمولة، وتأثيرها المشتت للانتباه تراوده دائمًا، وكان يعبر عنها بابتسامة قائلاً: "كنت أتحدث وأتقدم نحو الشارع حتى كادت تصدمني سيارة".وتمخضت المحاولات عن هاتف يحمل الاسم (DynaTAC) يمكن استخدامه لمدة 35 دقيقة في التحدث، ويزن كيلو جراما واحدًا، وبعد أربع محاولات لاحقة، توصل فريق كوبر إلى تخفيض وزنه إلى النصف.في النهاية بدأ بيع الهاتف في عام 1983م، بسعر يبلغ أربعة آلاف دولار، يقول كوبر: "لقد كانت التكلفة باهظة والرحلة طويلة"، لكنني لم أضع نصب عيني سوى رؤية تكنولوجية على المدى البعيد".ويتذكر المهندس الأمريكي أن اصعب ما واجهه هو إقناع لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن الشركات الخاصة ستحتاج إلى ترددات مجانية لربط الاتصالات الخلوية، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".رودي كرولوب، أحد مطوري الهاتف، يستذكر تلك الخطوة بقوله: "لقد أعجب العملاء بفرصة التواصل دائمًا مع هاتف محمول لدرجة أن الآلاف من الأشخاص اصطفوا في قائمة الانتظار لشرائه، على الرغم من تكلفته الكبيرة في ذلك الوقت".وسعر التجزئة لأول هاتف محمول كان مساويًا لتكلفة هاتف السيارة، فيما كان اقتناؤه بمثابة دليل على مكانتة وقدرته المادية.وأصحاب الهاتف الخلوي الأول يصفونه بأنه كان مثل قطعة طوب مغلفة بالبلاستيك، وقد رُكبت على أحد جوانبه لوحة مفاتيح وزودت بهوائي يقف على رأس الهيكل.