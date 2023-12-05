5.3 مليار مستخدم لشبكة الجيل الخامس خلال 6 سنوات

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شبكة الجيل الخامس ( 5G)، هي الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية. مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية. اضافة اعلان

تتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية 4G 1 جيجابت في الثانية فقط.

وتعمل على تحسين أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى (مثل الألعاب عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والسيارات ذاتية القيادة).

وأظهر "إنفوجراف" نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، حجم التوسع في استخدام شبكة الجيل الخامس خلال السنوات الست المقبلة، على النحو التالي:





أرقام الجيل الخامس 2023:



أرقام الجيل الخامس في عام 2029:



45% تغطية الشبكة للسكان عالميًا63% اشتراكات جديدة في 2023610 ملايين مشترك جديد في 20231.6 مليار مشترك بنهاية 202361% في أمريكا الشمالية الأعلى انتشارًا85% من دول العالم تغطيها الشبكة5.3 مليار مشترك بارتفاع 330% خلال 6 سنوات56 جيحابايت استهلال البيانات بكل هاتتف بحلول 202992% انتشار الشبكة في أمريكا ودول مجلس التعاون85% انتشار الجيل الخامس غرب أوروبا