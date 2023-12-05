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5.3 مليار مستخدم لشبكة الجيل الخامس خلال 6 سنوات

شبكة الجيل الخامس
شبكة الجيل الخامس
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شبكة الجيل الخامس ( 5G)، هي الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية. مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية. اضافة اعلان
تتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية 4G 1 جيجابت في الثانية فقط.
وتعمل على تحسين أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى (مثل الألعاب عبر الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والسيارات ذاتية القيادة). 
وأظهر "إنفوجراف" نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، حجم التوسع في استخدام شبكة الجيل الخامس خلال السنوات الست المقبلة، على النحو التالي: 

أرقام الجيل الخامس 2023:

45% تغطية الشبكة للسكان عالميًا
63% اشتراكات جديدة في 2023 
610 ملايين مشترك جديد في 2023 
1.6 مليار مشترك بنهاية 2023
61% في أمريكا الشمالية الأعلى انتشارًا

أرقام الجيل الخامس في عام 2029: 

85% من دول العالم تغطيها الشبكة 
5.3 مليار مشترك بارتفاع 330% خلال 6 سنوات 
56 جيحابايت استهلال البيانات بكل هاتتف بحلول 2029 
92% انتشار الشبكة في أمريكا ودول مجلس التعاون 
85% انتشار الجيل الخامس غرب أوروبا 

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