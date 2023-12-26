5 علامات تشير إلى تعرض حساباتك للاختراق.. تعرف عليها

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كشف خبير متخصص في الهجمات الإلكترونية عن بعض الطرق التي تتيح التعرف على تعرض حساباتك للاختراق

وقدم "هاكر القبعة البيضاء" آش شاطريه، نصائحه حول كيفية معرفة ما إذا كان أحد المتسللين يمكنه الوصول إلى حساباتك، وماذا تفعل إذا كنت تشك في ذلك. اضافة اعلان





نشاط مشبوه في حساباتك الإلكترونية



المعاملات المصرفية الصغيرة



رسائل بدون إشعارات



علامات تعرض بريدك الإلكتروني للاختراق



تعليق الحساب



وقال شاطريه، لصحيفة ديلي ميل: "ردًا على أي نشاط مشبوه في الحساب، يجب عليك الاتصال بمزود الخدمة وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إلى شيء قوي، ومن الأفضل أن تكون أحرف وأرقام وأحرف عشوائية".وأضاف: "في بعض الحالات، قد يتعرض جهازك (مثل الكمبيوتر الشخصي) للاختراق من خلال برامج ضارة لسرقة المعلومات، وفي هذه الحالة يكون من المهم إجراء فحص لمكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك".وإذا كنت تعتقد أنك تعرضت للاختراق، أو تريد التأكد من أن بياناتك آمنة، ابحث عن العلامات التحذيرية التالية.تتوافق خوارزمية الوسائط الاجتماعية مع اهتماماتك، لذا إذا رأيت محتوى لاتراه عادةً، فقد يكون ذلك علامة على قيام شخص آخر بالتلاعب بحسابك.لذاـ، عليك أن تكون متيقظًا بشأن التغيرات في المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال شاطريه: "إن التحولات المفاجئة، مثل تدفق المنشورات بلغات غير مألوفة أو اقتراحات من حسابات لم تتعامل معها، يمكن أن تشير إلى نشاط مشبوه".وأضاف: "تم تصميم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لتفضيلاتك، وقد تشير التغييرات غير المتوقعة إلى وصول غير مصرح به".إذا تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت، فإنه يختبر ذلك عن طريق إجراء بعض المعاملات الصغيرة قبل اتخاذ خطوات أكبر.لذا"قم بمراجعة بيانات البنك أو بطاقة الائتمان بانتظام بحثًا عن المعاملات غير المصرح بها.وأوضح الخبير الإلكتروني، أن المتسللين قد يبدأون معاملات صغيرة كاختبار قبل محاولة إجراء معاملات أكبر."كن يقظًا، حتى مع المبالغ التي تبدو غير مهمة، وأبلغ البنك الذي تتعامل معه على الفور عن أي معاملات مشبوهة".وأضاف: "إذا رأيت محاولات للإنفاق باستخدام بطاقتك، فاتصل بالبنك الذي تتعامل معه وقم بإلغاء البطاقة".إذا رأيت رسائل بريد إلكتروني أو أنواعًا أخرى من الرسائل على حساباتك المختلفة ولكنك لا تتلقى إشعاراتك المعتادة، فقد يعني ذلك أن هذه الإشعارات تذهب إلى مكان آخر.وحذر الخبير الإلكتروني قائلاً: "كن حذرًا إذا لاحظت وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة غير مقروءة دون تلقي الإخطارات المقابلة ومواجهة تأخيرات في التسليم".وأضاف: "قد يكون هذا مؤشرًا على أن المتسللين قد وضعوا قواعد يمكنها تحويل أو إخفاء رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الخاص بك، مما يشير إلى أن المتسلل ربما يطلق رسائل معينة بشكل انتقائي بينما يخفي رسائل أخرى".وبين شاطريه، العلامات التي تشير إلى احتمال تعرض بريدك الإلكتروني للاختراق.وقال: "تحقق من إعدادات البريد الوارد لديك لمعرفة ما إذا كانت هناك قواعد تحول رسائل البريد الإلكتروني إلى عناوين لا تعرفها".إذا كنت تدخل إلى البريد الإلكتروني "جيميل" الخاص بك من جهاز كمبيوتر مكتبي، فستتمكن من معرفة ما إذا كان أي شخص قد قام بتسجيل الدخول إلى حسابك من موقع جديد.وقال الخبير الإلكتروني: "تحقق بانتظام من سجلات الأنشطة التي تقدمها الخدمات لمراقبة الطوابع الزمنية لتسجيل الدخول وعناوين IP".وأضاف: "على سبيل المثال، في جيميل، قد يؤدي موقع غير مألوف إلى ظهور لافتة صفراء في الأسفل. تحقق من النشاط غير المعتاد، وقم بإلغاء الجلسات غير المعروفة".وتابع: "يمكنك أيضًا طلب تسجيل الخروج على جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها، وتأمين حسابك على الفور عن طريق إعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك. تذكر أن الأجهزة المخترقة قد تؤدي إلى حساب مخترق".إذا تم تعليق حسابك ولا تعرف السبب، فقد يكون أحد المتسللين هو السبب.وقال الخبير الإلكتروني: "احترس من عمليات إنهاء الحساب غير المتوقعة، إذا تلقيت إشعارات حول تعليق الحساب أو إنهائه، فقد يشير ذلك إلى أنشطة ضارة".وأضاف: "اتصل بمقدمي الخدمة على الفور للتحقيق في المشكلة وحلها. وإذا تم تسجيل خروجك فجأة، فقد يكون ذلك أيضًا علامة تحذير. قد تعني علامات محاولات تسجيل الدخول التي لم تسمح بها أو تسجيل الخروج من الحساب أن شخصًا آخر يتولى زمام الأمور".وتابع: "إذا وجدت نفسك قد قمت بتسجيل الخروج بشكل متكرر دون البدء في ذلك، فتحقق من محاولات تسجيل الدخول المشبوهة".ونصح الخبير الإلكتروني: "تحقق من جلساتك النشطة والأجهزة الموثوقة وقائمة أجهزة تسجيل الدخول، وإذا كان هناك أي شيء يبدو مريبًا، فقم بإلغاء الوصول وتغيير كلمة المرور الخاصة بك وتحقق من إعداد المصادقة متعددة العوامل وأنها تعمل بشكل صحيح."