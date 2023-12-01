الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 طرق لتسجيل ما يحدث على الشاشة مع الصوت في ويندوز

تسجيل الشاشة
طرق تسجيل الشاشة في ويندوز
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعد تسجيل الشاشة Screen Recording وسيلة رائعة لالتقاط ومشاركة ما يظهر على شاشتك، سواء للتعليم أو إنشاء المحتوى أو حل المشاكل.اضافة اعلان

طرق التسجيل لعرض ما تريد على الكمبيوتر

وهناك طرق مختلفة في تسجيل الشاشة على نظام ويندوز مع الصوت، فإذا كنت ترغب في عرض شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحتاج إلى صورة ثابتة.
فإن لقطات الشاشة على نظام ويندوز تعمل بشكل جيد، ولكن إذا كنت تشرح خطوات وترغب في عرض الإجراء، فاختر تسجيل الشاشة، لنلقي نظرة على جميع الطرق.

1ـ التسجيل باستخدام Snipping Tool:

أداة القص Snipping Tool هي أداة نظام Windows 11 الأصلية التي تتيح لك أخذ لقطات شاشة وتسجيل الفيديو Screen Recording.
وكذلك تسمح لك التحديثات الأخيرة بتسجيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إن كان يعمل بنظام ويندوز 11.

2ـ التسجيل باستخدام شريط ألعاب Xbox:

وهو مسجل شاشة آخر مدمج في نظام ويندوز الذي يمكنه تسجيل شاشتك وصوت النظام ولتسجيل شاشتك مع الصوت باستخدام Xbox Game Bar قم بإتباع الخطوات الآتية مع العلم بأنك لا يمكنك تسجيل سطح المكتب أو File Explorer باستخدام تلك الطريقة.

3ـ استخدام برامج تسجيل الشاشة مثل OBS Studio:

يمكن أن يكون استخدام برامج تسجيل الشاشة Screen Recording  ذو فائدة كبيرة لتجربتك، نظرًا لأنها توفر لك المرونة والجودة التي تحتاجها أثناء التسجيل في نظام ويندوز، وفي حين أن هناك العديد من الأدوات، سنستخدم OBS Studios للشرح في الخطوات الآتية.

4ـ التسجيل باستخدام مواقع إلكترونية:

إذا كنت تواجه نقصًا في المساحة على نظام Windows الخاص بك أو لا ترغب في تثبيت تطبيق إضافي على جهازك.
يمكنك بسهولة التسجيل Screen Recording على نظام ويندوز الخاص بك مع الصوت باستخدام أدوات الويب ويمكنك إتباع تلك الخطوات لمعرفة  كيفية القيام بذلك باستخدام موقع Screen Capture.

5ـ تسجيل الشاشة بإضافات Google Chrome:

قد تكون اضافات Google Chrome أفضل خياراتك إن لم يناسبك أي طريقة من الطرق السابقة، فتعتبر الامتدادات مثل المساعدين الذين يضيفون ميزات إضافية إلى متصفحك، مما يجعل تجربتك بشكل عام أسهل وفي تسجيل الشاشة على ويندوز في هذه الحالة.

اقرأ أيضا

حظر تيك توك
11:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

شركات الاتصالات تزيل تطبيق "تيك توك " من باقاتها

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
10:06 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

ميزة في آيفون تسمح باستخدام "فيس تايم" مع أجهز آندرويد.. إليك التفاصيل

قوى
7:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من "قوى" حول الانقطاع عن العمل ومهلة الـ60 يومًا

الذكاء الاصطناعي
6:36 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

هل مهنتك معرضة للخطر؟.. الروبوتات تطيح بشاغلي هذه الوظائف وتحل مكانهم

اقرأ أيضا

توقعات بنمو قطاع الطباعة في المملكة إلى 265 مليون ريال في 2024

واتساب يطلق ميزة "الرمز السري" للمحادثات الأكثر خصوصية.. إليك كيفية استخدامها

"الحربي" لمستخدمي هواتف آيفون: حدثوا نظام التشغيل حالاً (فيديو)

مايكروسوفت تختبر ميزة لتوفير الطاقة في ويندوز 11

أمازون تطلق روبوت دردشة جديد لمنافسة ChatGPT

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

البلوتوث
10:32 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

دراسة تحذر: الأجهزة المنتجة بعد 2014 يمكن اختراقها عبر هذه التقنية

الشفق القطبي - صواريخ سبيس إكس
4:44 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

قلق علمي.. صواريخ "سبيس إكس" تحدث "ثقوبا حمراء" في السماء

الذكاء الاصطناعي
1:33 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

رئيس جوجل السابق: الذكاء الاصطناعي يعرض البشرية للخطر خلال 5 سنوات

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

أهم 10.. تحذير من حساب المواطن للبنوك وأمطار رعدية على هذه المناطق حتى الإثنين

images
10:06 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

من السبت للاثنين.. تحذير من أمطار رعدية على معظم المناطق

الجوازات
8:03 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

السجن والغرامة.. تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

قوى
7:02 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من "قوى" حول الانقطاع عن العمل ومهلة الـ60 يومًا

ثق
6:54 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام(صور)

العالم فى اسبوع
6:05 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وبشرى بشأن رحلات الطيران الداخلية