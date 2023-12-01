5 طرق لتسجيل ما يحدث على الشاشة مع الصوت في ويندوز

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يعد تسجيل الشاشة Screen
Recording وسيلة رائعة لالتقاط ومشاركة ما يظهر على
شاشتك، سواء للتعليم أو إنشاء المحتوى أو حل المشاكل.
طرق التسجيل لعرض ما تريد على الكمبيوتروهناك طرق مختلفة في تسجيل الشاشة على نظام ويندوز مع الصوت، فإذا كنت ترغب
في عرض شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحتاج إلى صورة ثابتة.
فإن لقطات الشاشة على نظام ويندوز تعمل بشكل جيد، ولكن إذا كنت تشرح خطوات وترغب في عرض الإجراء، فاختر تسجيل الشاشة، لنلقي نظرة على جميع الطرق.
1ـ التسجيل باستخدام Snipping Tool:أداة القص Snipping Tool هي أداة نظام Windows 11 الأصلية التي تتيح لك أخذ لقطات شاشة وتسجيل الفيديو Screen Recording.
وكذلك تسمح لك التحديثات الأخيرة بتسجيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إن كان يعمل بنظام ويندوز 11.
2ـ التسجيل باستخدام شريط ألعاب Xbox:وهو مسجل شاشة آخر مدمج في نظام ويندوز الذي يمكنه تسجيل شاشتك وصوت النظام
ولتسجيل شاشتك مع الصوت باستخدام Xbox Game Bar قم بإتباع
الخطوات الآتية مع العلم بأنك لا يمكنك تسجيل سطح المكتب أو File
Explorer باستخدام تلك الطريقة.
3ـ استخدام برامج
تسجيل الشاشة مثل OBS Studio:يمكن أن يكون استخدام برامج تسجيل الشاشة Screen
Recording ذو فائدة
كبيرة لتجربتك، نظرًا لأنها توفر لك المرونة والجودة التي تحتاجها أثناء التسجيل
في نظام ويندوز، وفي حين أن هناك العديد من الأدوات، سنستخدم OBS Studios للشرح في الخطوات الآتية.
4ـ التسجيل باستخدام مواقع إلكترونية:إذا كنت تواجه نقصًا في المساحة على نظام Windows الخاص بك أو
لا ترغب في تثبيت تطبيق إضافي على جهازك.
يمكنك بسهولة التسجيل Screen Recording على نظام ويندوز الخاص بك مع الصوت باستخدام أدوات الويب ويمكنك إتباع تلك الخطوات لمعرفة كيفية القيام بذلك باستخدام موقع Screen Capture.