5 طرق لتسجيل ما يحدث على الشاشة مع الصوت في ويندوز

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يعد تسجيل الشاشة Screen Recording وسيلة رائعة لالتقاط ومشاركة ما يظهر على شاشتك، سواء للتعليم أو إنشاء المحتوى أو حل المشاكل. اضافة اعلان





طرق التسجيل لعرض ما تريد على الكمبيوتر



1ـ التسجيل باستخدام Snipping Tool:



2ـ التسجيل باستخدام شريط ألعاب Xbox:



3ـ استخدام برامج تسجيل الشاشة مثل OBS Studio:



4ـ التسجيل باستخدام مواقع إلكترونية:



5ـ تسجيل الشاشة بإضافات Google Chrome:



وهناك طرق مختلفة في تسجيل الشاشة على نظام ويندوز مع الصوت، فإذا كنت ترغب في عرض شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحتاج إلى صورة ثابتة.فإن لقطات الشاشة على نظام ويندوز تعمل بشكل جيد، ولكن إذا كنت تشرح خطوات وترغب في عرض الإجراء، فاختر تسجيل الشاشة، لنلقي نظرة على جميع الطرق.أداة القص Snipping Tool هي أداة نظام Windows 11 الأصلية التي تتيح لك أخذ لقطات شاشة وتسجيل الفيديو Screen Recording.وكذلك تسمح لك التحديثات الأخيرة بتسجيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إن كان يعمل بنظام ويندوز 11.وهو مسجل شاشة آخر مدمج في نظام ويندوز الذي يمكنه تسجيل شاشتك وصوت النظام ولتسجيل شاشتك مع الصوت باستخدام Xbox Game Bar قم بإتباع الخطوات الآتية مع العلم بأنك لا يمكنك تسجيل سطح المكتب أو File Explorer باستخدام تلك الطريقة.يمكن أن يكون استخدام برامج تسجيل الشاشة Screen Recording ذو فائدة كبيرة لتجربتك، نظرًا لأنها توفر لك المرونة والجودة التي تحتاجها أثناء التسجيل في نظام ويندوز، وفي حين أن هناك العديد من الأدوات، سنستخدم OBS Studios للشرح في الخطوات الآتية.إذا كنت تواجه نقصًا في المساحة على نظام Windows الخاص بك أو لا ترغب في تثبيت تطبيق إضافي على جهازك.يمكنك بسهولة التسجيل Screen Recording على نظام ويندوز الخاص بك مع الصوت باستخدام أدوات الويب ويمكنك إتباع تلك الخطوات لمعرفة كيفية القيام بذلك باستخدام موقع Screen Capture.قد تكون اضافات Google Chrome أفضل خياراتك إن لم يناسبك أي طريقة من الطرق السابقة، فتعتبر الامتدادات مثل المساعدين الذين يضيفون ميزات إضافية إلى متصفحك، مما يجعل تجربتك بشكل عام أسهل وفي تسجيل الشاشة على ويندوز في هذه الحالة.