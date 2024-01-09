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صحيفة تواصل الالكترونية

5 خطوات لإخفاء الفيديوهات الخادشة للحياء على منصة "إكس"

إكس 1
إكس
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كشف الخبير التقني عبد الله السبيعي عن طريقة لإخفاء مقاطع الفيديو غير المناسبة في موقع التواصل الاجتماعي "x".

إخفاء الفيديوهات الخادشة للحياء:اضافة اعلان


وقال إن هناك عددا من الخطوات لإخفاء مثل هذه الفيديوهات الخادشة للحياء كالتالي:

أولا الدخول على منصة "إكس".

ثانيا: اختيار الخصوصية والأمان.

ثالثا: المحتوى الذي تراه.

رابعا : استكشاف الإعدادات.

خامسا: إغلاق هذا الخيار.

منصة إكس


في وقت سابق، قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يملكها والمعروفة سابقا باسم "تويتر" ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، في خطوة أخرى مثيرة للجدل للشركة التي اشتراها العام الماضي.

وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال ماسك في منشور على المنصة "سيتم إلغاء الحظر باعتباره ’خاصية‘، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، وفقا لرويترز.

وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

ويصف الملياردير نفسه بأنه مؤيد بشكل مطلق لحرية التعبير، لكن بعض المنتقدين قالوا إن نهجه غير مسؤول.

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