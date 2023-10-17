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صحيفة تواصل الالكترونية

5 أسباب تضعف شبكة الواي فاي في المنزل

شبكة الواي فاتي
شبكة الواي فاي
أ أ
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يعاني البعض أحيانا من مشاكل ضعف أو انقطاع شبكة الواي فاي في المنزل، الأمر الذي يسبب قلقا شديداً خاصة لمن تتطلب طبيعة عملهم البقاء لفترة أطول داخل المنزل خاصة بعد جائحة كورونا وتفضيل البعض للعمل عن بعد.اضافة اعلان

أسباب ضعف شبكة الواي فاي

1- تداخل الأجهزة والموجات

ويمكن أن تتداخل أجهزة  البلوتوث مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح ومكبرات الصوت مع إشارات Wi-Fi، هذا لأن Wi-Fi و Bluetooth يستخدمان ترددات متشابهة ، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أي منهما، وبشكل عام ، يمكن أن يؤدي وجود عدد كبير جدًا من الأدوات المنزلية الذكية على شبكة واحدة إلى إبطائها حقًا.

2- موجات الراديو

يمكن أن تتداخل إشارات الراديو أيضا مع إشارات الواي فاي، لذا فإن أجهزة مراقبة الأطفال وأجهزة الاتصال اللاسلكي أو حتى محدد مواقع الراديو يمكن أن تكون جميعها قاتلة كبيرة لشبكة Wi-Fi ، لأنها تصدر إشارات تتداخل مع جهاز التوجيه الخاص بك.

3- تأثير التليفزيون

ربما يكون التلفزيون أيضا هو السبب الأكثر شيوعًا لإشارات Wi-Fi الضعيفة، ومن الحكمة إبقاء جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن التلفزيون

4- حوض الأسماك في المنزل

يمكن أيضا أن يحجب الماء إشارات WiFi، لذلك ، إذا كان لديك حوض أسماك كبير ، أو حوض سمك ، أو حتى تدفئة أرضية - فكل ذلك يمكن أن يبطئ من سرعات الإنترنت لديك.
 
5- أفران الميكروييف

قد يؤدي أيضا استخدام أفران الميكروويف الموجات الكهرومغناطيسية لتسخين الطعام، فإنها قد تكون سبب في ضعف اتصال الانترنت لديك، وعلى الرغم من أن هذه الأفران الصغيرة مغطاة جيدًا ، إلا أن هناك تسربًا لبعض الموجات التي يمكن أن تتداخل مع اتصالك بالإنترنت.

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