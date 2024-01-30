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4 ميزات جديدة.. "أبل" تستعد للإعلان عن أكبر تحديث في تاريخ "آيفون"

آي فون
هاتف آيفون
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تخطط عملاق التكنولوجيا "أبل" لإجراء تغييرات كبرى في نظام التشغيل لهواتف آيفون المقبل iOS 18، فيما وصفته بأنه سيكون إحدى أكبر الترقيات لنظام iOS، والذي من المتوقع أن يتضمن ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان

موعد الإعلان عن نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن التحديث في مؤتمر المطورين العالمي في يونيو، وتحديثات البرامج المتوقعة هي نسخة منقحة من المساعد الصوتي "سيري" وتطبيق الرسائل، والتي ستكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم.
ومن المقرر أن يتم إصدار النسخة التجريبية من تحديث iOS 18 في يوليو من هذا العام، على أن يطلق لكافة المستخدمين في سبتمبر 2024.
لم تؤكد شركة أبل رسميًا بعد ما سيتم تضمينه في النظام الجديد، لكن مارك جورمان من وكالة "بلومبرج" الأمريكية أفاد  أن نظام التشغيل القادم "طموح ومقنع".
وكانت أبل قد كشفت في وقت سابق عزمها دعم معيار رسائل RCS، إذ سيعمل مع تطبيق الرسائل iMessage، ليتيح للمستخدمين تبادل الرسائل بين هواتف أندرويد وآيفون بسهولة كبديل لرسائل SMS و MMS التقليدية.
إلى جانب ذلك، تتيح رسائل RCS إرسال نصوص وصور ومقاطع فيديو عالية الجودة ورسائل صوتية وملفات بأحجام كبيرة، كما تدعم الوجوه التعبيرية، ومؤشرات كتابة الرسائل، مع تشفير أفضل من الرسائل التقليدية، وغيرها من المزايا.

تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

ووفقًا للوكالة، فإن نظام التشغيل iOS 18 سيضم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستعمل على تحسين أداء المساعد الصوتي (سيري) في التفاعل مع المستخدمين، بالإضافة إلى تضمين تلك التقنيات في تطبيق الرسائل وتطبيقات أخرى مثل Pages و Keynote، ومنصاتها المختلفة مثل آبل ميوزيك و Xcode.

مبيعات آيفون 15

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن نظام التشغيل المعاد تصميمه قد يكون هو الرد من "أبل" على تراجع مبيعات "آيفون 15" الذي شهد انخفاضًا بنسبة 4%.
هناك تكهنات بأن شركة أبل تعمل على روبوت الذكاء الاصطناعي "آبل جي بي تي"، المعروف أيضًا باسم "أجاكس"، حسبما نقل جورمان عن مصادر مطلعة. 
وفي العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في مؤتمر عبر الهاتف إنه لا يزال هناك "عدد من المشكلات التي تحتاج إلى حل".
وأضاف أن شركة أبل ستضيف الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها في المستقبل، ولكن على "أساس مدروس للغاية".

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