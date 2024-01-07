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4 مخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

الذكاء الاصطناعي والصحة
مخاطر الذكاء الاصطناعي على قطاع الصحة
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حدد مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات 4 مخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مؤكدًا الحرص على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية.اضافة اعلان

مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة

وأضاف، أن تلك المخاطر تشمل "قرارات طبية خاطئة، وخروقات البيانات وفقدان السرية، وسرقة الهوية، وتسلم أدوية خاطئة أو تالفة".
ولفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد دائمًا هدفًا للهجمات السيبرانية بسبب حساسية المعلومات التي يمتلكها، وفقًا لـ "الخليج الإماراتية".

تغيير أو تزوير معلومات المريض

وأوضح أنه يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به إلى تغيير أو تزوير معلومات المريض، مما يؤدي إلى قرارات طبية خاطئة وتشخيصات خاطئة وتعريض حياة المرضى للخطر.
وأضاف، أن خروقات البيانات وفقدان السرية لا تؤدي إلى انتهاك ثقة المريض فحسب، بل تعرضه أيضاً للمخاطر، ويمكن أن يكون لفقدان السرية تأثير رادع، مما يثني المرضى عن مشاركة معلومات حيوية.

عواقب مالية وقانونية على المرضى

وأشار إلى أن مخاطر سرقة الهوية يمكن أن تؤدي سرقة هذه البيانات إلى الاحتيال على الهوية، مما يسبب عواقب مالية وقانونية طويلة الأمد للمرضى.
وبين أن مخاطر تسلم أدوية خاطئة أو تالفة، يمكن أن يؤدي الوصول غير المصرح به والتلاعب إلى تسلم المرضى عناصر غير صحيحة أو تالفة أو مزيفة، مع تداعيات صحية خطيرة محتملة.

اتفاقية "بيورهيلث" لتعزيز الأمن السيبراني

وأبرم مجلس الأمن السيبراني مؤخرا اتفاقيةً مع "بيورهيلث"، لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ما يجسد التزام "بيورهيلث" بحماية بيانات المرضى السريرية.
وأكد التزامها باعتماد التكنولوجيا التحويلية في الرعاية الصحية، مع التصدّي استباقيًا للتهديدات السيبرانية التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية.

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