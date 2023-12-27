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4 قواعد إلكترونية احذر خرقها أثناء السفر

هاكرز
تحذير من عمليات الاحتيال الإلكتروني
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كشف خبراء الأمن السيبراني عن أربعة قواعد حذروا من خرقها أثناء رحلات السفر،  حتى لا ينتهي بك الأمر بخسارة أموالك.
وتتمثل النصائح التي قدمها الخبراء في منصة الأمن السيبراني "كيبر سكيورتي"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" في الآتي: 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

يأتي على رأس القائمة توخي الحذر الشديد بشأن ما تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويوضح الخبراء: "إذا قررت النشر، فحاول ألا تذكر الموقع الذي تتواجد فيه بالضبط، خاصة إذا كنت متواجدًا حاليًا في هذا الموقع عند النشر"، لأن الكشف عن موقعك قد يجعلك هدفًا سهلاً للمجرمين.
ومن الجدير أيضًا عدم الكشف عن الوقت الذي ستكون فيه بعيدًا عن منزلك، لأنه إذا علم اللصوص بأنك لاتتواجد في منزلك، فقد يستهدفونه.

استخدام شبكات واي فاي العامة

النصيحة التالية في القائمة هي تجنب استخدام شبكات واي فاي العامة.
من المعروف أن المحتالين عبر الإنترنت يقومون بإنشاء نقاط اتصال "واي فاي" مزيفة في الأماكن العامة بأسماء مشابهة لأسماء الشبكة الرسمية.
ويمكنك اكتشاف ذلك في المطار أو المقهى أو أي مكان آخر تتوفر فيه شبكة "واي فاي" عامة مشروعة يمكن الاستفادة منها.
وقد يؤدي الوصول إلى الشبكة إلى وضع بياناتك الشخصية في أيدي المحتالين.
إذا كان عليك استخدام شبكة "واي فاي" عامة، فتجنب القيام بأشياء مثل الوصول إلى تطبيقاتك المصرفية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

احتفاظ بأجهزتك في مكان آمن


النصيحة الثالثة، هي الاحتفاظ بأجهزتك في مكان آمن.
كن حذرًا من النشالين، خاصة عند السفر إلى الخارج.
توصي منصة "كيبر سكيورتي" باستخدام صندوق الودائع الآمن الموجود في غرفتك بالفندق.

أجهزة الصراف الآلي


ينصح الخبراء بالحذر من أجهزة الصراف الآلي، قائلين إن القشط على بطاقات الائتمان أمر شائع ويمكن أن يؤدي إلى استنزاف البنك الذي تتعامل معه.
ووفقًا للتحذيرات: "أثناء سفرك، كن حذرًا بشأن أجهزة الصراف الآلي التي تستخدمها وانظر عن كثب إلى قارئ البطاقة قبل اختيار إدخال بطاقتك".

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