4 علامات على اختراق هاتفك.. لا تتجاهلها

أ أ



كشفت خبيرة في اختراق الهواتف الذكية عن أبرز العلامات التي تشير إلى اختراق هاتفك.

وقالت لورا كانكالا، الهاكرز الأخلاقي، إن ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة قد يعني اختراق الهاتف. اضافة اعلان

فضلاً عن علامات أخرى تشمل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يجب أن تشعر بالملل منها.







نقطة على الشاشة



سخونة الهاتف

رسائل بريد إلكتروني من وسائل التواصل الاجتماعي



البنك الذي تتعامل معه يتصل بك



وأوضحت كانكالا، أن ظهور نقطة خضراء على شاشة أندرويد أو نقطة برتقالية على آيفون، قد يكون علامة تحذير على تعرض هاتفك للاختراق، أو أن شخصًا ما قام بتثبيت تطبيق مراوغ عليه.وقالت إن نقاط التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص.وتابعت كانكالا: "قد تقوم البرامج الضارة بتسجيل الصوت باستخدام الميكروفون الخاص بك، أو قراءة رسائلك أو تتبع موقعك"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وحذرت من أنه "يمكن لمجرمي الإنترنت استخدام برامج ضارة كهذه أو حتى شخص مسيئ تعرفه في شكل برامج مطاردة".ونصحت "الهاكرز الأخلاقي" بمراجعة التطبيقات وحذف غير المعروف منها، أو تجربة إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتف، أو تشغيل تطبيق فحص الفيروسات.وعلى هاتف "آيفون"، يمكنك التحقق من التطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون من خلال الانتقال إلى مركز التحكم بالهاتف ومراجعة أيقونة النقاط في الأعلى. ويمفترض أن يتيح هذا الكشف عن التطبيقات التي تستخدم الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع.ويمكن أيضًا الانتقال إلى الإعدادات وتشغيل تقرير خصوصية التطبيق لرؤية سجل قيد التشغيل يتضمن التطبيقات التي استخدمت "أذوناتك" الحساسة ومتى.قالت كانكالا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة.وتابعت: "عندما يتم تمكين المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفك بسرعة غير مفهومة، ويمكنك أن تشعر بسخونة هاتفك".وأشارت إلى أنه "قد تجد تطبيقات غريبة المظهر لايمكنك تذكر تثبيتها على هاتفك أو تطبيقات ربما قمت بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي - على سبيل المثال، يرسل إليك شخص ما رسالة نصية تحثك على تنزيل تطبيق ما".ولفتت إلى أنه "في بعض الأحيان تحاول هذه التطبيقات تمويه نفسها وتغيير اسم التطبيق إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف أو أي شيء يجعلك تشعر أنها قد تكون مشروعة. وقد يكون من الصعب أيضًا، إن لم يكن من المستحيل، حذف هذه التطبيقات مباشرةً".إذا بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه أو من تطبيقات منصات التواصل الوسائط الاجتماعي تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك.ويمكن للمجرمين القيام بذلك عن طريق هجمات التصيد، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع إلكتروني مزيف.وشددت "الهاكرز الأخلاقي" على أنه من المهم التصرف بسرعة. وقالت: "لم يقم المهاجم بالضرورة بدخول هاتفك خلفيًا - فمن الممكن أنه سرق الوصول إلى خدماتك عبر الإنترنت مثل بريدك الإلكتروني المهم أو بيانات اعتماد آي كلاود، أو حتى تطبيقات الوسائط الاجتماعية التي تستخدمها في الغالب عبر هاتفك".وبينت أنه "في حالة قيام شخص ما لديه نوايا إجرامية بسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك، فمن المحتمل أن تلاحظ ذلك عندما يتم حظر الوصول إلى خدماتك بمجرد تغيير كلمة المرور الخاصة بك".وحذر كانكالا من أن المتسللين لا يحتاجون إلى تثبيت تطبيقات مراوغة لاستهدافك على هاتفك، وغالبًا ما يهاجمونك باستخدام المكالمات والرسائل النصية.وحتى لو بدت الأرقام صحيحة بالنسبة للبنك الذي تتعامل معه، فمن الممكن أن يكون ذلك بمثابة عملية احتيال.وقالت كانكالا: "إن إحدى أسهل الطرق لاستهداف الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال هي عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية".وأضافت: "من السهل جدًا انتحال أرقام هواتف مؤسسات مالية أو أطراف أخرى معروفة ومحاولة التلاعب بك للقيام بشيء يتعارض مع مصلحتك - على سبيل المثال، إجراء معاملة نقدية فورية أو تقديم بيانات الاعتماد الخاصة بك إلى الخدمات عبر الإنترنت".