4 سلوكيات خاطئة تدمر بطارية هاتفك

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يبحث أغلب الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا عن هاتف ببطارية جيدة تظل معه أطول فترة ممكنة، ويغفل الكثير من الأشخاص أن بإمكانهم الحفاظ على عمر البطارية أو تدميرها.
4 سلوكيات خاطئة تؤثر في عمر البطارية:
وفيما أكثر المشاكل شيوعات والتي تؤثر في عمر البطارية:
1- واحدة من أكثر المشاكل شيوعا هي ترك بطارية الهاتف حتى تقل عن 10%، هذا الأمر يجعلها عرضة للتلف دائما.
2- كذلك للحفاظ على عمر البطارية لا يجب استخدام ملحقات وكابل الشحن الرخيصة فهذا الأمر يؤثر بكل تأكيد في العمر الافتراضي للبطارية.
3- عند وصول البطارية إلى 100% يجب فصل الشاحن فورا وعدم تركه، لأن ذلك يضعف من العمر الافتراضي للبطارية.
4- حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح ما بين 40 وحتى 80% في جميع الأوقات إن أمكن.
9 إجراءات لتوفير بطارية آيفونفيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:
1 - لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.
2 - لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.
3 - اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات آيفون 15 برو.
4 - قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.
5 - قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.
6 - قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.
7 - اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.
8 - قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".
9 - قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.