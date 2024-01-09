الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 سلوكيات خاطئة تدمر بطارية هاتفك

سخونة الهاتف
الهاتف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يبحث أغلب الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا عن هاتف ببطارية جيدة تظل معه أطول فترة ممكنة، ويغفل الكثير من الأشخاص أن بإمكانهم الحفاظ على عمر البطارية أو تدميرها.اضافة اعلان

4 سلوكيات خاطئة تؤثر في عمر البطارية:


وفيما أكثر المشاكل شيوعات والتي تؤثر في عمر البطارية:

1- واحدة من أكثر المشاكل شيوعا هي ترك بطارية الهاتف حتى تقل عن 10%، هذا الأمر يجعلها عرضة للتلف دائما.

2- كذلك للحفاظ على عمر البطارية لا يجب استخدام ملحقات وكابل الشحن الرخيصة فهذا الأمر يؤثر بكل تأكيد في العمر الافتراضي للبطارية.

3- عند وصول البطارية إلى 100% يجب فصل الشاحن فورا وعدم تركه، لأن ذلك يضعف من العمر الافتراضي للبطارية.

4- حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح ما بين 40 وحتى 80% في جميع الأوقات إن أمكن.

9 إجراءات لتوفير بطارية آيفون

فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:
1 - لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.
2 - لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.
3 - اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات آيفون 15 برو.
4 - قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.
5 - قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.
6 - قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.
7 - اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.
8 - قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".
9 - قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.

اقرأ أيضا

4 مخاطر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

6 طرق لتحسين بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

"واتساب" يدخل تعديلا جديدا لأصحاب الـ"آيفون": ماذا حدث لألوان التطبيق؟

عاجل.. 71% من شركات المملكة تتعرض لحوادث سيبرانية (تفاصيل)

جوجل تشدد حمايتها لخصوصية مستخدمي كروم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

إنستجرام
7:08 م الجمعة، 05 يناير 2024

لتفادي سرقة بياناتك.. احذر الإجابة على هذه التساؤلات في إنستجرام

واتساب ويب
2:45 ص الجمعة، 05 يناير 2024

واتساب يدعم الحسابات الموثوقة بالعلامة الزرقاء.. التفاصيل

سناب شات
1:12 ص الجمعة، 05 يناير 2024

مختص تقني يكشف عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات

هواتف أبل الحديثة
3:50 ص الخميس، 04 يناير 2024

تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الصندوق العقاري
2:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي أراضي وزارة الإسكان

الضمان الاجتماعي المطور
1:41 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات للحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور .. وكيفية التسجيل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
1:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

مساند
12:28 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

هل يمكن نقل كفالة عامل والإقامة منتهية؟ مساند يوضح

WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.02.52 PM
12:05 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

كيف يتم فسخ عقد التمويل العقاري .. وما الشروط المطلوبة حال رغبة العميل تغيير البنك؟