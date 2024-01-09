4 سلوكيات خاطئة تدمر بطارية هاتفك

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يبحث أغلب الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا عن هاتف ببطارية جيدة تظل معه أطول فترة ممكنة، ويغفل الكثير من الأشخاص أن بإمكانهم الحفاظ على عمر البطارية أو تدميرها. اضافة اعلان





4 سلوكيات خاطئة تؤثر في عمر البطارية:



9 إجراءات لتوفير بطارية آيفون



وفيما أكثر المشاكل شيوعات والتي تؤثر في عمر البطارية:1- واحدة من أكثر المشاكل شيوعا هي ترك بطارية الهاتف حتى تقل عن 10%، هذا الأمر يجعلها عرضة للتلف دائما.2- كذلك للحفاظ على عمر البطارية لا يجب استخدام ملحقات وكابل الشحن الرخيصة فهذا الأمر يؤثر بكل تأكيد في العمر الافتراضي للبطارية.3- عند وصول البطارية إلى 100% يجب فصل الشاحن فورا وعدم تركه، لأن ذلك يضعف من العمر الافتراضي للبطارية.4- حاول إبقاء البطارية مشحونة بنسبة تتراوح ما بين 40 وحتى 80% في جميع الأوقات إن أمكن.فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:1 - لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.2 - لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.3 - اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات آيفون 15 برو.4 - قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.5 - قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.6 - قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.7 - اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.8 - قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".9 - قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.