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صحيفة تواصل الالكترونية

3 وسائل للاحتيال الإلكتروني.. كيف تتفادى السقوط في الفخ؟ (فيديو)

الاحتيال الإلكتروني
وسائل عدة للاحتيال الإلكتروني
أ أ
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كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة، الدكتور سلطان الشمراني عن ثلاث طرق لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني.اضافة اعلان

التحقق من المواقع الإلكترونية

وقال عبر فضائية "الإخبارية"، إن هناك مجموعة من المخاطر من استغلال بعض المواقع الحكومية للاحتيال على بعض الأفراد.
وأضاف: "من أهم الأشياء التي يجب التأكد منها التحقق من المواقع الإلكترونية، وما إذا كانت حكومية أم لا، لأنه في كثير من الأمور يحدث استغلال من قبل المجرمين الذين يحاولون السيطرة على الضحية بمواقع غير صحيحة، يقوم بالدخول إليها، ومن ثم يتم استغلاله ماليًا".

تحديث البرامج المستخدمة

شدد الشمراني على أهمية استخدام البرامج المحدثة تحديثًا جيدًا لآخر إصدار، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني كثيرًا ما يطالب بالتوقف عن استخدام برنامج معين، لأنه يكتشف مجموعة من الثغرات في الإصدار القديم.

عدم الاستجابة للرسائل 

حذر خبير الأمن السيبراني من الاستجابة لهؤلاء المحتالين، سواء عبر رسائل البريد الإلكتروني، أو "واتساب" أو غيرها من الوسائل، والتي توهم الشخص بالفوز بجائزة ما.
ووصف تلك الرسائل برسائل الهندسة الاجتماعية التي تحاول السيطرة على الشخص والحصول على بطاقاته الائتمانية.


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