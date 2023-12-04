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صحيفة تواصل الالكترونية

3 نصائح لتحسين أداء بطارية هذا النوع من الهواتف

هواتف سامسونج
هاتف سامسونج
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ينصح خبراء التقنية ببعض الإجراءات لتحسين أداء بطاريات هواتف سامسونج والحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.
وتفصيلا، استعرضت صحيفة إنديان إكسبرس، 3 إعدادات في هواتف غالاكسي تساعد على إبطاء تدهور بطاريتها.اضافة اعلان

- الطريقة المثلى للشحن

لا يجب شحن أو تفريغ الهاتف الذكي بالكامل، ووفق شركة سامسونغ، فإن شحن هاتف غالاكسي بنسبة 85% يمكن أن يطيل عمر البطارية. ولأنه يصعب مراقبة ذلك، وفرت سامسونغ خياراً يوقف  الشحن تلقائياً عندما تصل نسبته إلى 85%.
ولذلك يجب الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم تمكين حماية البطارية للحد من شحن الهاتف الذكي عند 85 %.

تعطيل الشحن السريع

يؤدي الشحن السريع إلى تسخين البطارية، وبتعطيله  في سامسونغ الذكي، يمكن منع التسخين الزائد أثناء الشحن، ما يطيل عمر البطارية. وإذا كان الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي، فيمكن أيضاً تعطيل الشحن اللاسلكي السريع، الذي يولد حرارة أعلى.
لذلك يجب االنتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم إعدادات الشحن وتعطيل الشحن السريع.

التطبيقات غير المستخدمة 

تعمل العديد من التطبيقات في الخلفية، ما يستهلك الطاقة. وبتمكين وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون، يمكن منع ذلك، إذ يضع الهاتف الذكي التطبيقات التي لم تفتح منذ فترة تلقائياً في وضع السكون.
وعليك الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم استخدام الخلفية، وتمكين وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون.

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