14 ميزة جديدة.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

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أعلنت شركة أبل عن آيفون 15 الجديد في 12 من سبتمبر الماضي، وفي اليوم نفسه تقدم العملاء بطلب مسبق لشراء الهاتف، بينما تم عرضه للبيع اعتبارًا من 22 من الشهر نفسه.





أسعار آيفون 15 بلس في المملكة



سعر أيفون 15 برو ماكس



الخصائص التقنية لآيفون 15



دقة الكاميرا الرئيسة 48 ميجابكسل



مواصفات آيفون 15 بلس



الهاتف مصنوع من الزجاج والإطار من الألومنيوم



يدعم تصوير الفيديوهات بجودة "فور ك" ويعمل ببصمة الوجه



سعة البطارية 4383 مللي أمبير



تبلغ تكلفة آيفون 15 برو في المملكة 4700 ريال للنسخة 128 جيجابايت، و5200 ريال للنسخة 256 جيجابايت، و6200 ريال للنسخة 512 جيجابايت، و7200 ريال للنسخة 1 تيرا.ويصل سعر ايفون 15 برو ماكس في المملكة هو 5700 ريال للنسخة 256 جيجابايت، و6700 ريال للنسخة 512 جيجابايت، و7700 ريال للنسخة 1 تيرابايت.مواصفات ايفون 15 في السعوديةأما بالنسبة للخصائص التقنية للآيفون 15، فهو يأتي مجهز بشاشة أوليد 6.1 بوصة مع دقة FHD+ وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع ، معالج 16 بيونيك و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.الهاتف مزود بكاميرتين خلفيتين-الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير بزاوية عريضة وبطارية 3349 مللي أمبير وواجهة من النوع سي 2.0.ـ الهاتف يدعم الدفع التلامسي NFC.ـ يمكن استخدام شريحتين للهاتف: أحدهما من النوع نانو سيم والأخرى من النوع إي سيم.ـ الهاتف يدعم جميع شبكات الاتصال بداية من 2G وحتى 5G.ـ حصل الهاتف على شهادة IP68 التي تفيد بأنه مقاوم للماء حتى 6 متر، حيث يمكن تركه لمدة نصف ساعة وكذلك الحال بالنسبة للغبار.ـ تم صناعة الهاتف من الزجاج مع تزويده بإطار من الألومنيوم.ـ يبلغ وزن الهاتف 201 جرام مع أبعاد 160.9×77.8×7.8 ملم.ـ يحتوي الهاتف على معالج A16 Bionic الذي يدعم تكنولوجيا 4 نانو.ـ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل.ـ يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4k.ـ يمكن قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.ـ يتوافر في الهاتف مستشعرات متعددة مثل: التسارع، القرب، البوصلة، الضغط الجوي، الجيروسكوب.ـ يعتمد تشغيل الهاتف على نظام IOS 17.ـ الهاتف متوفر بألوان: أسود، أخضر، أزرق، أصفر، وردي.ـ تبلغ سعة بطارية الهاتف 4383 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.