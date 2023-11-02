الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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10 علامات تدل على اختراق هاتفك الجوال

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اختراق الهاتف
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أكد خبراء التقنية، أن الهواتف الذكية قد تتعرض لعمليات تجسس واختراق عبر تطبيقات متطورة، دون أن تعلم.

 لذا لا بد من الانتباه إلى مجموعة من المؤشرات التي تدل على حدوث ذلك.اضافة اعلان

علامات اختراق هاتفك



وفيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن هاتفك تعرض للاختراق، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني: 

1- استنزاف بطارية الهاتف

إذا كانت بطارية الهاتف تستنزف بشكل أسرع من المعتاد، فمن المحتمل أن بعض البرامج الضارة أو التطبيقات الاحتيالية قد تستخدم تعليمات برمجية ضارة تميل إلى استنزاف الكثير من الطاقة، لذا يجب التأكد من عدم تحميل أي تطبيقات مجهولة المصدر. 

2- سخونة الهاتف

من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة الهواتف أثناء جلسات الاستخدام الطويلة، ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة الهاتف دون استخدامه، فهناك احتمال بأن المتسللين يتحكمون بالهاتف.

3- نشاط غير عادي عبر حساباتك

إذا لاحظت أي نشاط غير عادي على حساباتك في الهاتف فتأكد أن هناك من تمكن من اختراق هاتفك ويحاول استهدفا بياناتك

4- استجابة الهاتف البطيئة

إذا أصبح الهاتفك الذكي بطيئاً فجأة، ويستخدم المزيد من طاقة البطارية، فقد تكون هناك برامج ضارة خفية في الخلفية.

5- الهاتف يتصرف بشكل غريب

قد تلاحظ أن الهاتف يتصرف بطريقة غريبة، كأن تتعطل التطبيقات بشكل متكرر، أو يفشل التحميل، وتدل إضاءة الشاشة عادة على العمليات الجارية في الخلفية، التي يمكن أن تكون بسبب برامج ضارة.

6- النوافذ المنبثقة الغريبة

إذا كان المستخدم يتلقى إشعارات الدفع لتنبيهات الفيروسات الزائفة ورسائل التهديد الأخرى، فقد يكون ذلك علامة على أن الهاتف المحمول مصاب ببرامج إعلانية تطلب  إدخال المستخدم، أو كلمة السر بهدف اختراقه. لا تنقر على مثل هذه الإخطارات أو الرسائل.

7- التحقق من قائمة التطبيقات

التحقق من قائمة تطبيقات الهاتف الذكي، وإلغاء تثبيت التطبيقات المجهولة، لأنها قد تكون برامج تجسس.

8- ارتفاع في استخدام البيانات 

التحقق مما إذا كان استخدام بيانات الهاتف المحمول قد ارتفع فجأة، وأصبح أعلى من المعتاد. لأن التطبيقات أو البرامج الضارة قد تستهلك بيانات الهاتف المحمول في الخلفية.

9- وجود صور مجهولة الهوية

في حال رأيت صوراً ومقاطع فيديو لم تقم بالتقاطها، في معرض الصور فيجب توخي الحذر، لأنها قد تكون علامة على أن شخصاً ما قد يتحكم في الكاميرا الخاصة بك. وكذلك الحال إذا تم تشغيل فلاش الهاتف فجأة، فمن الممكن أن يكون هناك شخص ما يتحكم بالجهاز عن بعد.

10- التحقق من الرسائل النصية

إذا لاحظت أن هناك رسائل تحتوي على رموز غريبة ومجموعات أحرف أو مكالمات لم يتم إجراؤها، فمن المحتمل أن يكون الهاتف قد تم اختراقه.


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