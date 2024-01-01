يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف تحمي حساباتك المصرفية من "الحرباء"؟

أ أ

قد تعتقد أن استخدام بصمة إصبعك أو وجهك لفتح قفل هاتفك أكثر أمانًا من استخدام رقم التعريف الشخصي (PIN)، لكنك قد تكون مخطئا. اضافة اعلان

فقد قام المتسللون بتطوير برامج ضارة متطورة تستهدف أجهزة أندرويد يمكنها تعطيل الأمان البيومتري الخاص بالهاتف وسرقة رقم التعريف الشخصي والبيانات الخاصة بالمستخدم.





برنامج شاميلون أو الحرباء



كيف تتجاوز البرامج الضارة ميزة الإعداد المقيد؟



كيف تسرق البرمجيات الخبيثة أموالك؟



كيف تحمي جهازك الأندرويد؟



ماذا يجب أن تفعل إذا تعرضت بياناتك للخطر؟



قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك



استخدم خدمات الحماية لمنع سرقة الهوية



اتصل بالبنك الخاص بك



تنبيه جهات الاتصال الخاصة بك



قم بعمل إعداد ضبط المصنع لجهازك



وعكف المتسللون على تصميم برنامج ضار يعرف باسم شاميلون أو "الحرباء" (Chameleon) في أجهزة أندرويد ميزة فتح القفل ببصمة الإصبع أو الوجه واستخدام رقم التعريف الشخصي.وتشبه الحرباء البرامج المصرفية الضارة الأخرى التي تستغل خللاً في استخدام خدمة الوصول إلى أندرويد لسرقة المعلومات الحساسة وشن هجمات معقدة.وقد تم اكتشافه لأول مرة في وقت سابق من العام الماضي، حيث يمكنه تقليد التطبيقات الشرعية وخداعك لمنحها الأذونات. وبمجرد وصوله إلى جهازك، يمكنه مراقبة نشاطك واعتراض بيانات الاعتماد الخاصة بك.يمكن للبرامج الضارة أيضًا تجاوز الإجراء الأمني المقدم في أندرويد 13. يتيح لك هذا الإجراء الأمني، الذي يُطلق عليه "ميزة الإعداد المقيد"، التحكم في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى إعدادات وميزات معينة على جهازك.من المفترض أن تمنع هذه الميزة المتسللين من استخدام ميزة الإعداد المقيد للسيطرة على جهازك.وفقًا لموقع "بليبنج كمبيوتر،" يمكن للبرامج الضارة استخدام تقنية ذكية لخداعك لمنحها الإذن باستخدام ميزة الإعداد المقيد دون موافقتك. وهذا يعني أن البرامج الضارة يمكنها التحكم في جهازك وحتى تعطيل مسح بصمة الإصبع أو الوجه.يمكن للبرامج الضارة بعد ذلك عرض شاشة قفل مزيفة وتطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك.إذا قمت بذلك، فستلتقط البرامج الضارة رمز PIN الخاص بك وتفتح قفل جهازك. ويمكنه بعد ذلك الوصول إلى تطبيقاتك المصرفية والمعلومات الحساسة الأخرى.ويمكنه أيضًا إرسال الأموال إلى حسابات المتسللين أو شراء البضائع عبر الإنترنت دون علمك، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".يمكن أن تطلب منك تغيير إعدادات إمكانية الوصول الخاصة بك وتجبرك على إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).وسيفتح برنامج الحرباء صفحة HTML، ويطلب إذنك لتغيير إعدادات إمكانية الوصول الخاصة بك. سيقوم بعد ذلك بإساءة استخدام ميزات إمكانية الوصول الخاصة بك حتى يجبرك هاتفك على إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك.ربما لا تلاحظ ذلك أيضًا. يستخدم الحرباء منصة تسمى "زومبيندر" (Zombinder) لربط البرامج الضارة بالتطبيقات البريئة.ويمكنه أيضًا جدولة المهام. لذا، بمجرد أن يعرف المتسلل جدولك الزمني، يمكنه تشغيل برنامج الحرباء عندما يكون هاتفك غير نشط في العادة.1) إن أكبر طريقة لحماية نفسك هي استخدام متاجر التطبيقات الشرعية فقط، مثل متجر جوجل بلاي، أو متجر أمازون آب ستور، أو متجر سامسونج جلاكسي ستور.يشكل تحميل التطبيقات مباشرة من الإنترنت، أو التحميل الجانبي، مخاطر أمنية كبيرة. لا يمكنك عادةً رؤية كل ما قد يحتوي عليه الملف، ومن السهل على المتسللين إخفاء البرامج الضارة.2) تعمل جوجل باستمرار على إيجاد طرق للتخفيف من مثل هذه التهديدات. تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من أندرويد.3) يجب أن يكون لديك برنامج مكافحة فيروسات جيد. إحدى أهم الخطوات لحماية جهاز أندرويد الخاص بك من برنامج "الحرباء" Chameleon والبرامج الضارة الأخرى هي تثبيت برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات وتحديثه.وجود برنامج جيد لمكافحة الفيروسات يعمل بشكل نشط على أجهزتك سوف ينبهك إلى وجود أي برامج ضارة في نظامك، ويحذرك من النقر على أي روابط ضارة في رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، ويحميك في النهاية من التعرض للاختراق.إذا كانت البرامج الضارة قد غزت جهازك بالفعل، فيجب عليك اتخاذ إجراء فوري لتقليل الضرر وتأمين جهازك. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:يمكن لبرنامج الحرباء Chameleon المصرفي استخدام برنامج التجسس Keylogger لتسجيل كلمات المرور الخاصة بك عند كتابتها على جهاز أندرويد الخاص بك.يمكن أن يمنح هذا المتسللين إمكانية الوصول إلى حساباتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية أو المالية. ولمنع ذلك، يجب عليك تغيير كلمات المرور الخاصة بك لجميع حساباتك المهمة في أقرب وقت ممكن.ومع ذلك، لا ينبغي عليك القيام بذلك على جهازك المصاب، لأن المتسلل قد يرى كلمات المرور الجديدة الخاصة بك.بدلاً من ذلك، يجب عليك استخدام جهاز آخر، مثل الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب، لتغيير كلمات المرور الخاصة بك. تأكد من استخدام كلمات مرور قوية وفريدة يصعب تخمينها أو كسرها.يمكنك أيضًا استخدام مدير كلمات المرور لإنشاء كلمات المرور الخاصة بك وتخزينها بشكل آمن.يجب عليك التحقق من حساباتك ومعاملاتك عبر الإنترنت بانتظام بحثًا عن أي نشاط مشبوه أو غير مصرح به.إذا لاحظت أي شيء غير عادي، قم بإبلاغ مقدم الخدمة أو السلطات في أقرب وقت ممكن. يجب عليك أيضًا مراجعة تقاريرك الائتمانية ونتائجك لرؤية علامات سرقة الهوية أو الاحتيال.يستطيع برنامج الحرباء Chameleon التقاط كل ما تكتبه على جهاز أندرويد الخاص بك، بما في ذلك معلوماتك الشخصية والمالية.يمكن للمتسللين استخدام هذه المعلومات لإنشاء حسابات مزيفة باسمك، والوصول إلى حساباتك الحالية والتظاهر بأنك أنت عبر الإنترنت. يمكن أن يتسبب هذا في ضرر جسيم لهويتك ودرجة الائتمان الخاصة بك.لتجنب هذا الخطر، يجب عليك استخدام خدمات الحماية من سرقة الهوية. يمكن لهذه الخدمات تتبع معلوماتك الشخصية، مثل عنوان منزلك ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، وإعلامك إذا اكتشفت أي نشاط مشبوه.يمكنها أيضًا مساعدتك في تجميد حساباتك المصرفية وحسابات بطاقات الائتمان الخاصة بك لمنع المتسللين من استخدامها.إذا حصل المتسللون على معلومات مصرفية أو بطاقة الائتمان الخاصة بك، فيمكنهم استخدامها لإجراء عمليات شراء أو سحب دون موافقتك.يجب عليك الاتصال بالبنك وشركات بطاقات الائتمان الخاصة بك وإبلاغهم بالأمر. يمكنهم مساعدتك في تجميد بطاقاتك أو إلغائها والاعتراض على أي رسوم احتيالية وإصدار بطاقات جديدة لك.إذا تمكن المتسللون من الوصول إلى بريدك الإلكتروني أو حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكنهم استخدامها لإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل تصيد إلى جهات الاتصال الخاصة بك. يمكنهم أيضًا انتحال شخصيتك وطلب المال أو المعلومات الشخصية.يجب عليك تنبيه جهات الاتصال الخاصة بك وتحذيرهم من فتح أو الرد على أي رسائل منك تبدو مشبوهة أو غير عادية.إذا كنت تريد التأكد من أن جهازك خالي تمامًا من أي برامج ضارة أو برامج تجسس، فيمكنك ضبطه على إعدادات المصنع.وسيؤدي هذا إلى مسح جميع بياناتك وإعداداتك وإعادة تثبيت إصدار أندرويد الأصلي. يجب عليك عمل نسخة احتياطية لبياناتك المهمة قبل القيام بذلك، واستعادتها فقط من مصدر موثوق.