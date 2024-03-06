وفاة أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب في التاريخ

أ أ

توفي رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ، والذي ينسب إليه الفضل في كونه أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب في التاريخ.





شركة صخر



مناصب تقلدها الشارخ



أرشيف المعلومات الإسلامية



وأسس الشارخ شركة صخر في عام 1982 كشركة كويتية تابعة للشركة العالمية للإلكترونيات التي نقل مقرها إلى القاهرة إبان احتلال الكويت عام 1990.وطورت الشركة العديد من التقنيات المتقدمة والتي تركت علامات بارزة في صناعة تقنية المعلومات.ومن ذلك، تطوير جيلٍ جديدٍ من تقنيات المعالجة الطبيعية للغة العربية(NLP) والتي تم استخدامها في تطوير الصرف والتشكيل الآلي، حيث تطلب إنجازه 10 سنوات.كما طورت الشركة القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي.وتقلد الشارخ قبل وفاته عن عمر ناهز 82 عامًا، منصب نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس وترأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي.وأسس أيضًا مشروع "كتاب في جريدة" بالتنسيق مع منظمة اليونسكو عام 1997. وكان أحد المساهمين في تمويل مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة، بالإضافة إلى كونه أحد المسهمين في تأسيس معهد العالم العربي بباريس.كما أنجز أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994 ونطق الحروف العربية عام 1998 والترجمة من وإلى العربية عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010.ومن بين أبرز إنجازاته أيضًا أنه طور برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث التسعة (موسوعة الحديث الشريف التي تضم 9 كتب) باللغة الإنجليزية في الحاسب الآلي.وقد حرص على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة.وحصل الشارخ على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس الأمريكية.