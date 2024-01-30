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وصفت بأنها الأسوأ عالميا.. 10 كلمات سرية للحسابات الإلكترونية

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ارشيفية
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يعتبر الاهتمام بكلمة المرور من أهم ما يشغل أصحاب الحسابات الإلكترونية عند إنشائها، خاصة فيما يتعلق بعملية نسيانها، ما يدفع البعض إلى اختيار كلمات مرور سهلة، لكن لها تداعيات خطيرة على اختراق الحساب.اضافة اعلان

10 كلمات مرورية:


وبسبب التهاون في اختيار كلمات المرور يسهل على الهاكرز اختراقها ، حيث يسهل تخمينها، مثل الكلمات التي تكتب بحروف متسلسلة خلف بعضها على لوحة المفاتيح في الحاسب مثل qwerty على سبيل المثال.

أيضا تلك التي تحتوي على أرقام متسلسلة، لذا يجب تجنب هذا النوع من كلمات المرور لحماية الحسابات.

كما يجب على المستخدم عدم استعمال كلمات مرور تحوي رقم هاتفه أو اسمه أو تاريخ ميلاده، فهذه البيانات قد تكون معروفة للبعض، وقد تستغل لاختراق حسابه الإلكتروني.

 و تطلب العديد من المواقع من المستخدم وضع كلمات مرور أكثر تعقيدا قد يصل عدد رموزها إلى 15 رمزا، وتضم أحرفا كبيرة وصغيرة بنفس الوقت، وذلك لحماية المستخدمين من هجمات القرصنة الإلكترونية.
كما يجب على مستخدمي الإنترنت ومن يملكون أكثر من حساب إلكتروني استخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب.

أسوء 10 كلمات مرور بحسب World of Statistics :

-password
Guest-
qwerty-
col123456-
-123456
- 123456789
- 12345678
- 111111
- 12345
- 123123

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