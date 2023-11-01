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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

وزير التعليم يوسف البنيان
وزير التعليم
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حذر وزير التعليم من بعض التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وأحدها الافتقار للوعي بالأمن السيبراني ذاته.

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خطورة فضول الأطفال

كما نبه من خطورة فضول الأطفال للتعرف على هذا المجال، والذي يتخطي بقليل جانب الحذر، فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة وغير آمنة، وقد يشتمل الأمر على عواقب وخيمة.


خطة ومنظومة متكاملة ضد التحديات

وأوضح أن حكومة المملكة لديها خطة ومنظومة متكاملة للتعامل مع هذا النوع من التحديات.


أحدث قضايا الفضاء السيبراني

ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية.
ومنها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.


المركز الوطني للأمن السيبراني

من جهته دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عبر حسابة الرسمي في منصة "اكس" إلى إجراء تحديثات لمعالجة العديد من الثغرات في منتجات Apple بسبب تأثير ثغرات أمنية عليها.


تجاوز سعة مخزن الذاكرة

وتتمثل تهديدات تلك المنتجات في إمكانية من تنفيذ تعليمات برمجية من قِبَل المهاجم، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، بالإضافة إلى التسبب في أعطال بالذاكرة.


إجراء التحديثات اللازمة

يوصي المركز بإجراء التحديثات الازمة، وجاء في قائمة التحديثات التي أصدرتها الشركة " iOS 17.1 وiPadOS 17.1، وiOS 16.7.2 وiPadOS 16.2.2، وiOS 15.8 وiPadOS 15.8، وwatchOS 10.1، وSafari 17.1".

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