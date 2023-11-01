وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

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حذر وزير التعليم من بعض التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وأحدها الافتقار
للوعي بالأمن السيبراني ذاته.
كما نبه من خطورة فضول الأطفال للتعرف على هذا المجال، والذي يتخطي بقليل
جانب الحذر، فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة وغير
آمنة، وقد يشتمل الأمر على عواقب وخيمة.
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خطورة فضول الأطفال
وأوضح أن حكومة المملكة لديها خطة ومنظومة متكاملة للتعامل مع هذا النوع من
التحديات.
خطة ومنظومة متكاملة ضد التحديات
ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث
قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية.
أحدث قضايا الفضاء السيبراني
ومنها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.