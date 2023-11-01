وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

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حذر وزير التعليم من بعض التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني، وأحدها الافتقار للوعي بالأمن السيبراني ذاته.



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خطورة فضول الأطفال





خطة ومنظومة متكاملة ضد التحديات





أحدث قضايا الفضاء السيبراني





المركز الوطني للأمن السيبراني





تجاوز سعة مخزن الذاكرة





إجراء التحديثات اللازمة



كما نبه من خطورة فضول الأطفال للتعرف على هذا المجال، والذي يتخطي بقليل جانب الحذر، فهم يتعاملون مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي بطريقة حادة وغير آمنة، وقد يشتمل الأمر على عواقب وخيمة.وأوضح أن حكومة المملكة لديها خطة ومنظومة متكاملة للتعامل مع هذا النوع من التحديات.ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية.ومنها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.من جهته دعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عبر حسابة الرسمي في منصة "اكس" إلى إجراء تحديثات لمعالجة العديد من الثغرات في منتجات Apple بسبب تأثير ثغرات أمنية عليها.وتتمثل تهديدات تلك المنتجات في إمكانية من تنفيذ تعليمات برمجية من قِبَل المهاجم، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، بالإضافة إلى التسبب في أعطال بالذاكرة.يوصي المركز بإجراء التحديثات الازمة، وجاء في قائمة التحديثات التي أصدرتها الشركة " iOS 17.1 وiPadOS 17.1، وiOS 16.7.2 وiPadOS 16.2.2، وiOS 15.8 وiPadOS 15.8، وwatchOS 10.1، وSafari 17.1".