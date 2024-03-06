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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الاتصالات: المملكة من أسرع 10 دول عالميًا في نمو الاقتصاد الرقمي

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وزير الاتصالات
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أكد وزير الاتصالات م. عبد الله السواحة، أن المملكة من أسرع 10 دول عالميًا في نمو الاقتصاد الرقمي.

المملكة من أسرع 10 دول في نمو الاقتصاد الرقمياضافة اعلان

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده لإبراز الحراك التقني بالمملكة، أن الاقتصاد الرقمي العالمي ينمو بنسبة 2 إلى 3%، إلا أنه في المملكة ينمو ومنذ إطلاق الرؤية بنسبة 10%، حيث تعد من أسرع 10 دول في العالم من حيث سرعة المنجز وحجمه.

السواحة: المملكة تشهد حراكًا تقنيًا عظيمًا

وأضاف أن المملكة تشهد حراكًا تقنيًا عظيمًا، مشيرًا إلى أن السوقين التقني والرقمي في المملكة نمَوَا بشكل استثنائي.

وبين أن 6 شركات رقمية مليارية حققتها المملكة خلال 3 سنوات، فيما ارتفع حجم الاستثمار الجريء في التقنية الى 1.4 مليار دولار.

المملكة أصبحت نقطة الجذب للمواهب العالمية

وقال إن المملكة اليوم أصبحت نقطة الجذب للمواهب العالمية، مشيرًا إلى أن عنصر النجاح هم الرياديون وشبان وشابات الوطن، وقد نمت الوظائف من 200 ألف وظيفة إلى قرابة 354 ألف وظيفة.

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