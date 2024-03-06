وزير الاتصالات: المملكة من أسرع 10 دول عالميًا في نمو الاقتصاد الرقمي

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أكد
وزير الاتصالات م. عبد الله السواحة، أن المملكة من أسرع 10 دول عالميًا في نمو
الاقتصاد الرقمي.
المملكة
من أسرع 10 دول في نمو الاقتصاد الرقميوأوضح
خلال مؤتمر صحفي عقده لإبراز الحراك التقني بالمملكة، أن الاقتصاد الرقمي العالمي
ينمو بنسبة 2 إلى 3%، إلا أنه في المملكة ينمو ومنذ إطلاق الرؤية بنسبة 10%، حيث
تعد من أسرع 10 دول في العالم من حيث سرعة المنجز وحجمه.
السواحة:
المملكة تشهد حراكًا تقنيًا عظيمًاوأضاف
أن المملكة تشهد حراكًا تقنيًا عظيمًا، مشيرًا إلى أن السوقين التقني والرقمي في
المملكة نمَوَا بشكل استثنائي.
فيديو | وزير الاتصالات م. عبد الله السواحة: المملكة من أسرع 10 دول عالميا في نمو الاقتصاد الرقمي#ليب_في_ملهم#الإخبارية pic.twitter.com/omCidYymB9— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2024
وبين أن 6 شركات رقمية مليارية حققتها المملكة خلال 3 سنوات، فيما ارتفع حجم الاستثمار الجريء في التقنية الى 1.4 مليار دولار.