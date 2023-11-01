واتساب يعلن عن خاصية جديدة لدعم أمان خصوصية المستخدمين

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أعلنت التراسل الفوري "واتساب"، عن توفير خاصية جديدة من أجل دعم أمان وخصوصية المستخدمين، أطلق عليها اسم الملف الشخصي البديل.



وتتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتسآب في منصة أندرويد، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية. اضافة اعلان





ميزة الملف الشخصي البديل



مزايا الأمان والخصوصية



وستكون ميزة الملف الشخصي البديل الجديدة متاحة في شاشة إعدادات الخصوصية الخاصة بصورة الملف الشخصي.الميزة تتيح للمستخدمين إنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال، التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.وتضيف هذه الخاصية طبقة حماية جديدة على البيانات الشخصية للمستخدمين، عبر تخصيص ملف شخصي ثان لجهات الاتصال غير المعروفة.وتأتي هذه الميزة ضمن مجموعة من مزايا الأمن والخصوصية التي تختبرها المنصة في الوقت الحالي، ومنها خاصية مفاتيح المرور Passkeys، وإضافة البريد الإلكتروني للحساب، وإخفاء عنوان الجهاز (آي بي IP) أثناء إجراء المكالمات، وغيرها.يذكر أن ميزة الملف الشخصي البديل مقتصرة على الإصدارات التجريبية لتطبيق واتسآب قبل إتاحتها مستقبلا لكافة المستخدمين.