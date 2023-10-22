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صحيفة تواصل الالكترونية

"واتساب" يزف بشرى لمستخدمي أجهزة أندرويد

واتساب
واتساب
أ أ
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يمنح تطبيق "واتساب" مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد طريقة أبسط للدخول إلى حساباتهم  باستخدام ما يعرف باسم مفاتيح المرور.
وهو ما يمكن أن يكون بداية النهاية لعصر التحقق من هوية المستخدم عبر كلمات المرور أو التحقق ذي المرحلتين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا).اضافة اعلان

الأسلوب الجديد لتسجيل الدخول

ومع استخدام الأسلوب الجديد لتسجيل الدخول والمنتظر إضافته في باقي التطبيقات خلال الفترة المقبلة، يمكن لملياري مستخدم لتطبيق واتسآب  الدخول إلى حساباتهم بنفس طريقة فتح هوتفهم الذكية سواء باستخدام الرقم السري أو وجه المستخدم أو بصمة الإصبع.
وعلى الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إضافة هذه الخاصية الجديدة إلى نسخة واتسآب للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، فإن جوجل وآبل ومايكروسوفت تعمل على استخدام تكنولوجيا مفتاح المرور كبديل لكلمة المرور في الدخول إلى الحسابات على منصات وتطبيقات هذه الشركات.
وبمجرد تنشيط خاصية مفتاح المرور على أي تطبيق، لا يحتاج المستخدم بعد ذلك لتذكر كلمة المرور أو تأكيد هويته عبر استخدام أسلوب التحقق ذي العنصرين المعقد.

الإصدار أندرويد 9 أو الأحدث

 وتقول شركة واتساب التابعة لمجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق المراسلات المشفرة، إن المستخدم سيحتاج إلى الإصدار أندرويد 9 أو الأحدث، بالإضافة إلى الارتباط بحساب على جوجل مع أحدث نسخة من المتجر الإلكتروني بلاي ستور حتى يستطيع إضافة خاصية مفتاح المرور إلى تطبيق واتسآب. كما يحتاج المستخدم لتفعيل خاصية إغلاق شاشة الهاتف.
وجاء إعلان واتسآب عن إضافة الخاصية الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم إضافة خاصية مفتاح المرور للدخول إلى حسابات التسوق الإلكتروني.
وتظهر هذه الخاصية بالنسبة لبعض مستخدمي أمازون في منطقة "حسابي" تحت فئة "التسجيل والأمن".
يذكر أن تحالف "إف.آي.دي.أو" الذي يضم شركات جوجل وآبل مايكرسوفت هو الذي يطور تقنية مفتاح المرور حتى تظل مستقلة عن أي شركة تكنولوجيا عملاقة بمفردها.

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