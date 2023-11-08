"واتساب" يخيب آمال مستخدميه بخاصية "مزعجة" تظهر قريبًا

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مختص تقني:



تبدأ. شركة واتساب في إضافة الإعلانات قريبا وهي. خطوة تمثل إزعاجا كبيرا للمستخدمين.ويبدو أن الشركة ستفعل هذه الخاصية في القريب العاجل خاصة مع اتجاها لإضافة الكثير من المميزات،وترغب الشركة في الحصول على تمويل كبير يمكنها من منافسة الشركات الأخرى.وقال المختص التقني. سالم الحربي. إن الشركة ستقوم بإضافة تلك الخاصية، خاصة وأنها تسعى لجلب المزيد من الأرباح في ظل فقدان الكثير من المشتركين.تطبيق "واتساب"في سياق متصل، يتجه تطبيق "واتساب" للمراسلات المشفرة، للطلب من بعض المستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم.وتهدف طريقة التحقق الجديدة، إلى تطبيق ميزة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمرًا أكثر صعوبة.لكن عملية الطرح محدودة لهذه الميزة، على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الأمر، وفقًا لموقع "جي إس إم" الهندي.التحقق من البريد الإلكترونيوتحدثت تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق "واتساب" كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.ومن المتوقّع وصول نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً. وتبدو طريقة التحقق نفسها، وكأنها عملية مباشرة، فما على المستخدم سوى كتابة بريده الإلكتروني، وانتظار التحقّق في صندوق الوارد.