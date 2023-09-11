واتساب يختبر ميزة الدرشة مع مسخدمي التطبيقات الأخرى.. ماذا يعني ذلك؟

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أكدت منصة المراسلة الفورية "واتساب" أنها تختبر حاليا، إمكانية الدردشة مع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات أخرى من خارج المنصة، ولا يملكون حسابا في المنصة. اضافة اعلان





قانون الأسواق الرقمية



نسخة تجريبية



وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الأسواق الرقمية DMA الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية بهدف تحسين المنافسة.ويجبر القانون الجديد – الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل – الشركات التقنية على الامتثال لمجموعة من القواعد الصارمة، ومنها تمكين المستخدمين من التواصل عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.ورصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، حيث يظهر قسم جديد للدردشات يطلق عليه "دردشات الطرف الثالث"، وما زالت الميزة قيد التطوير، وهي غير جاهزة للاستخدام في الوقت الحالي.هذا ويستعد تطبيق المراسلات المشفرة "واتساب" لإجراء بعض التغييرات الرئيسة على منصته، وسط تقارير عن وصول ميزات التصميم الجديدة إلى آيفون وآندرويد.وبحسب موقع "ABetaInfo" المتخصص في متابعة أخبار "واتساب"، فإن هذه التغييرات قد تختلف اعتمادًا على الجهاز الذي تمتلكه.وفي الوقت نفسه، يقال إن مرشحات المحادثة تعد جزءًا من اختبارات كل من "أندرويد" و"آيفون. حيث يستطيع المستخدمون تصنيف الرسائل إلى "الكل" و"غير مقروءة" و"شخصية" و"أعمال".