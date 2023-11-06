"واتساب" يخبتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة البريد الإلكتروني

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بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة عنوان بريدهم الإلكتروني إلى التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. اضافة اعلان

وتواصل المنصة العمل على إضافة طريقة بديلة لتسجيل الدخول إلى الحساب.





طريقة التسجيل الحالية





نظام تشغيل واتساب بيتا





سيظل البريد الإلكتروني خاصاً



ويتيح تطبيق واتساب حاليا للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم عن طريق إدخال رقم الهاتف وتلقي كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).ويكون هذا مفيدا عندما يسافر المستخدم وليس لديه خطة تجوال دولي للهاتف المحمول. ومع ذلك، سيظل المستخدمون بحاجة إلى تقديم رقم هاتف لبدء استخدام الخدمة.وفي "واتساب بيتا" لنظام التشغيل iOS 2.23.23.77 و"واتساب بيتا" لنظام Android 2.23.24.10 عبر ميزة تعقب الميزات WABetaInfo.وتسمح خدمة المراسلة التي يتم تشغيلها بواسطة Meta للمستخدمين بإدخال عنوان بريدهم الإلكتروني والتحقق منه، كطريقة بديلة لتسجيل الدخول إلى حسابهم الخاص.ويتم أيضا إعلام المستخدمين بأن بريدهم الإلكتروني سيظل خاصا ولن يظهر للمستخدمين الآخرين.ولإضافة البريد الإلكتروني إلى حساب واتساب الخاص بالمستخدم، يمكن فتح قائمة إعدادات واتساب والنقر فوق حساب، ثم عنوان البريد الإلكتروني.وبعد إدخال عنوان البريد الإلكتروني، يتطلب التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من أنه ملك للمستخدم.