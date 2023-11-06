الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"واتساب" يحظر أكثر من مليوني حساب في هذا البلد

واتساب
واتساب
أ أ

كشف تطبيق واتساب في الهند، أنه اتخذ إجراءات ضد 7.11 ملايين حساب خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك وفقًا للوائح تكنولوجيا المعلومات.اضافة اعلان
ووفقًا للتقرير الشهري، فقد تم حظر 2.57 مليون حساب بشكل استباقي، دون تلقي أي بلاغات من المستخدمين.

سبب الإجراءات 

وأوضح التقرير، أن الإجراءات التي اتخذتها واتساب جاءت استجابةً للمخاوف التي أثارها المستخدمون الهنود، وانتهاكات الحساب داخل الهند، وتوجيهات لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC).
واستندت هذه الإجراءات إلى مجموعة متنوعة من المخاوف، بما في ذلك شكاوى المستخدمين والانتهاكات القانونية والامتثال التنظيمي، وفقًا لموقع "إنديا توداي".
 وبحسب التقرير، فإنه خلال الفترة ما بين 1 إلى 30 سبتمبر 2023، حظر واتساب إجمالي 7,111,000 حساب، ومن بين هذه الحسابات، تم حظر 2,571,000 حساب بشكل استباقي، قبل تلقي أي بلاغات من المستخدمين.
 وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد استلام 10,442 تقريرًا من المستخدمين عبر فئات مختلفة في سبتمبر، بما في ذلك دعم الحساب (1,031)، وطعون الحظر (7,396)، وفئات الدعم الأخرى (1,518)، ودعم المنتج (370)، والسلامة (127). 
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن 85 حسابًا تلقوا ردًا بناءً على التقارير التي تلقوها، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

إساءة استخدام

وبين التقرير أن المخاوف المتعلقة بالسلامة تنطوي على إساءة استخدام محتملة، أو سلوك ضار على المنصة، وأن واتساب يعالج جميع التظلمات الواردة، أو يتخذ إجراءات ضدها، ما لم تكن تكراراً للشكاوى السابقة.
وبين واتساب أن مصطلح "الحسابات المتخذة"، يشير إلى الحالات التي اتخذت فيها إجراءات تصحيحية، ردًا على التقرير، ويمكن أن يشمل "اتخاذ الإجراء" إما تعليق حساب، أو إعادة حساب محظور مسبقًا، ردًا على شكوى.

عروض الغش على الواتساب

1 عروض العمل المزيفة.
2 هدايا مشبوهة.
3 التطبيقات المشبوهة.
4 المكالمات الخارجية.
 5 الروابط العشوائية.

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