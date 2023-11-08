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صحيفة تواصل الالكترونية

"واتساب" يجبر مستخدميه على هذا الأمر

واتساب
واتساب
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يتجه تطبيق "واتساب" للمراسلات المشفرة، للطلب من بعض المستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم.اضافة اعلان
وتهدف طريقة التحقق الجديدة، إلى تطبيق ميزة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمرًا أكثر صعوبة.
لكن عملية الطرح محدودة لهذه الميزة، على الرغم من أن عدداً قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الأمر، وفقًا لموقع "جي إس إم" الهندي.

التحقق من البريد الإلكتروني

وتحدثت تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق "واتساب" كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية. 
ومن المتوقّع وصول نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً. وتبدو طريقة التحقق نفسها، وكأنها عملية مباشرة، فما على المستخدم سوى كتابة بريده الإلكتروني، وانتظار التحقّق في صندوق الوارد. 

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