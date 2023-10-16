الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب يتيح مزايا جديدة لمستخدمي الحاسب الآلي

تطبيق واتساب
واتساب
أ أ
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، أنه يعمل على إضافة ميزات وتحسينات جديدة في نسخة الويب الخاصة بالتطبيق.
 وأكد تطبيق واتساب أنه يعمل على شريط جانبي جديد وفلتر دردشة جماعية للويب، واكتشفت WABetaInfo خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن الرسائل بحلول تاريخ معين.اضافة اعلان

الميزة قيد الاختبار


ويوضح الخبراء، أن ميزة البحث الجديدة في مرحلة الاختبار ويتم طرحها حاليًا لاختيار المستخدمين في مرحلة تجريبية.
وهذا يعني أنك لن تتمكن من رؤية هذه الميزة إلا إذا كنت مسجلاً في برنامج واتساب التجريبي.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الميزة يتم طرحها في نسخة تجريبية محدودة في الوقت الحالي ومن المتوقع أن تصبح متاحة لمزيد من مختبري النسخة التجريبية قريبًا والتي قد يتبعها الطرح الرسمي.

طريقة عمل الميزة الجديدة


وبناءً على التسريبات، يوجد زر تقويم جديد يسمح للمستخدمين بتحديد تاريخ معين ثم إجراء بحث داخل النظام الأساسي، وسيؤدي النقر عليه إلى إظهار التقويم حيث يمكن للمستخدمين تحديد التاريخ ثم البحث عن كلمة رئيسية لمعرفة الرسالة التي يبحثون عنها بسهولة.
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين العثور على شيء ما على واتساب خاصة إذا كانوا يتذكرون تاريخ الرسالة التي تمت مشاركتها معهم.

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