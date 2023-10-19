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صحيفة تواصل الالكترونية

"واتساب" يتيح تسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد!

واتساب
واتساب
أ أ
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كشفت شركة "ميتا" المالكة لـ "واتساب"، أن تطبييق المراسلات المشفرة سيتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابين في الوقت نفسه عند استخدام هاتف واحد.اضافة اعلان
وتسمح الميزة الجديدة لشخص ما بإرسال رسائل سرًا من حساب "واتساب" بديل، دون كشفه باستخدام ما يسمى بالهاتف "النسخي" الثاني.

موعد طرح الميزة الجديدة

وسيتم طرح الميزة التي أعلن عنها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، عبر صفحته على "فيسبوك"، لمستخدمي "أندرويد" في غضون الأسابيع المقبلة، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون" الانتظار و"المتابعة".
وسيحتاج المستخدمون لاستخدام الميزة الجديدة إلى رقم هاتف ثان وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو Esim، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
ويتعين عليك بعد ذلك فتح إعدادات "واتساب" الخاصة بك، والنقر فوق السهم الموجود بجوار اسمك، وتحديد "إضافة حساب". وهناك أيضا خيار لتعيين إعدادات خصوصية وإشعارات مختلفة على كل حساب.

تغييرات رئيسية

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من الإشارة إلى أن "واتساب" كان يخطط لإجراء عدد من التغييرات الرئيسية الأخرى على نظامه الأساسي، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وادعى المطّلعون الشهر الماضي أن التغيير سيشمل ألوانا مُحدثة و أزرارًا جديدة، على الرغم من أن موقع التسريب "وابيتا إنفو" قال إن التغييرات قد تختلف اعتمادًا على الجهاز الذي تمتلكه.
وقال: "يسعدنا جدا أن نعلن أن "واتس آب" يعمل أخيرًا على تحسين واجهة التطبيق من خلال إعادة التصميم. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم "واتساب" أيضًا إضافة ميزة تسمح للمستخدمين بفرز محادثاتهم باستخدام مرشحين: المحادثات الشخصية والمحادثات التجارية".

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