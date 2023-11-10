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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

واتساب
واتساب
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تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.اضافة اعلان
ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، ولا يزال ذلك الخيار قيد التطوير ومن المنتظر توفيره قريبًا لكافة المستخدمين.

البحث في واتساب


وتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقًا لتاريخ محدد.
وبحسب ما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة، تظهر أيقونة التقويم في شريط البحث أعلى الشاشة عند استخدام ميزة البحث في المحادثات، وعند النقر عليها تظهر واجهة التقويم لتحديد التاريخ المطلوب لإعادة فرز الرسائل في نتائج البحث.
ومن الجدير بالذكر أن خيار البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد جرى توفيره حديثًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من “واتساب ويب”.

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