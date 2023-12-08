"واتساب" تعتزم إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة فقط

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يعتزم تطبيق المراسلات المُشفرة "واتساب" إطلاق ميزة الرسائل الصوتية المخفية خلال الأيام القادمة، بهدف توفير مزيد من الأمان للمحادثات التي لا يرغب المستخدمون في الاحتفاظ بمحتواها. اضافة اعلان





الاستماع إلى الرسائل لمرة واحدة قبل اختفائها



زيادة مستويات الأمان للمستخدمين



تمييز الرسائل بعلامة "مرة واحدة"



وقالت الشركة المُشغلة للتطبيق إن الميزة الجديدة سوف تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة صوتية يمكن الاستماع لها مرة واحدة فقط قبل اختفائها.وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة تأتي على غرار خاصية "العرض لمرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو التي تم إطلاقها عام 2021، وفق ما نقله موقع "أرقام".وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية من شأنها زيادة مستويات الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون الاحتفاظ بالمعلومات الرقمية.وذلك في حالات مثل التخطيط لمفاجأة، أو مشاركة معلومات حساسة مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، مثل أرقام البطاقات الائتمانية ذات الاستخدام لمرة واحدة.وتتضمن الخاصية الجديدة تمييز الرسائل بعلامة "مرة واحدة" كي ينتبه المستلم إلى عدم إمكانية الاستماع للمقطع عدة مرات.ويتم تشفير الرسائل الصوتية بالكامل من خلال هذه الميزة بصورة تلقائية مثلما هو الحال بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو التي تُعرض لمرة واحدة.