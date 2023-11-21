"واتساب" تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم

أ أ
أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح
للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.
وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود
التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في
حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.
اضافة اعلان
استقبال كود التحقق عبر البريد
وتعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من
الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة.
طريقة تسجيل دخول بديلة
ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.