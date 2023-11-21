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صحيفة تواصل الالكترونية

"واتساب" تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم

واتساب
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أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.

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استقبال كود التحقق عبر البريد

وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.


طريقة تسجيل دخول بديلة

وتعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة.
ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.


إطلاق الخدمة لمستخدمي أندرويد خلال أيام

وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.


ليست بديلة عن رقم الهاتف ولكنها إضافية

ومن الجدير بالذكر، أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلاً لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.

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