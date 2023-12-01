"واتسآب" يُفاجئ مستخدميه ويُطلق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة

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كشفت الشركة المالكة لموقع التواصل "واتساب"، أنها قررت إطلاق إضافة مفيدة لوظيفة الدردشات الخاصة.





رمز سري لإخفاء الدردشة اضافة اعلان



طريقة جديدة لإخفاء المحادثات



وحسب "سبوتنيك"، فقد أكدت الشركة أن التطبيق قدم أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري.وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء مجلد "الدردشات الخاصة" من القائمة العامة، ولن يكون مرئيًا إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث.وبينت أن المستخدم إذا كان لا يريد إخفاء المحادثات، يمكنه تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة، ما عليه سوى الضغط عليها مع الاستمرار، لأنه لم يعد بحاجة إلى فتح إعدادات الدردشة.ونوهت إلى أن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، خللا الأيام المقبلة.