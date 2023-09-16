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"هيئة الاتصالات" تطلق استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز

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هيئة الاتصالات السعودية
أ أ
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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, خطة استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X).

أهداف الخطةاضافة اعلان


وتعنى الخطة بتحديــد توجــه الهيئــة فــي توفيــر التــرددات لهذه الأنظمة فــي المملكــة، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في أنظمة النقل الذكي، وتمكين المركبات ذاتية القيادة مستقبلا.

كما ستسهم هذه الأنظمة في تحسين جودة الحياة في المملكة عبر رفع مستوى السلامة على الطرق ، وتوفيـر البيانـات الإرشـادية لقائـدي المركبـات.

اتصالات المركبة



وبينت الهيئة أن الخطة تتضمن دراسة التطبيقات وأنواع اتصالات المركبة بالأشياء (V2X)، وأبرز التطورات لهذه التطبيقات، إضافة إلى دراسة الممارسات التنظيمية للدول، ونتائج تحليل مرئيات العموم.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تمكين أحدث التقنيات لهذه الأنظمة وهي اتصال المركبة بالأشياء عبر الشبكات الخلوية (C-V2X) لعدة أســـباب، من أهمها؛ حالات الاســـتخدام المتقدمة التي توفرها التقنية وتكاملها مع شـــبكات الجيل الرابع والجيل الخامس التي يمكن استغلالها في هذه الأنظمـــة.

خطة الاستخدام التجاري



وتأتي الخطة استكمالاً لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 - 2023، وامتداداً للإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق مستقبل مزدهر وآمن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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