هواوي P70.. تسريبات بشأن كاميرا الهاتف الذكي

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مع طرح سلسلة هواتف Mate 60، استأنفت شركة هواوي تصنيع شرائح HiSilicon Kirin القادرة على دعم شبكات الجيل الخامس 5G لاستخدامها في هواتفها الذكية. اضافة اعلان

وفقا لـ"gsmarena"، يبدو أن الشركة تخطط لاستبدال شريحة أخرى بتصميم داخلي، وهو مستشعر الصور.

تستخدم هواوي منذ فترة طويلة مستشعرات سوني في هواتفها، وهو تصميم غريب يحتوي على بكسلين فرعيين باللون الأصفر بدلاً من اثنين باللون الأخضر.





استخدام أجهزة استشعار هواوي



قارئ بصمات الأصابع البصري



ومع ذلك، أفاد المسربأن سوني وهواوي لم تجددا عقدهما – وأن الشركة الصينية ليس لديها المزيد من أجهزة استشعار سوني في مخزونها.وهذا يغذي التكهنات بأن سلسلة هواوي Huawei P70 القادمة ستستخدم أجهزة استشعار مصممة من قبل شركة هواوي.اضطرت الشركة مؤخرًا إلى استبدال جزء آخر من نظام الكاميرا الخاص بها بعد انتهاء الشراكة مع Leica، حيث قدمت هواوي منصة XMAGE بما في ذلك وحدة NPU المخصصة.وتعمل شركة هواوي أيضًا على قارئ بصمات الأصابع البصري الجديد لسلسلة P70.وبطبيعة الحال، لم تؤكد الشركة رسميًا أيا من ذلك، لكننا نتوقع أن تكون هذه التصميمات الداخلية جزءًا كبيرًا من عرضها عندما يحين الوقت والذي ينبغي أن يكون في أوائل العام المقبل.لم يكن من قبيل الصدفة أن اضطرت شركة هواوي إلى بناء بدائلها الخاصة للمكونات التي استوردتها في السابق.