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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن للذكاء الاصطناعي اختراق بيانات الحسابات البنكية المحفوظة على الجوالات

الامن السيبراني
الأمن السيبراني
أ أ
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كشفت منال الشهري أخصائية بالأمن السيبراني، عن إمكانية نجاح الذكاء الاصطناعي في اختراق بيانات الحسابات البنكية المحفوظة على الجوالات، مشيرة إلى أن مهمة "التيم" هي التحذير واكتشاف الثغرات مسبقًا.اضافة اعلان

أمان المحفظة المالية

وأضافت خلال حديثها في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن تحديثات "أبل" من أجل أمان المحفظة المالية، حيث اكتشفوا وجود ثغرة وتم التنبيه بتحديث عاجل لهذا الموضوع.
وقالت إن "التيم" الخاص بالأمن السيبراني في أي مؤسسة مهمته اكتشاف هذه الثغرات وعلاجها، مشيرة إلى على الجميع أن يتابع التحديثات والتنبيهات التي تنزل لمحاربة الذكاء الاصطناعي بالشكل السريع.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات “كروم”.

استغلال ثغرة “Use-After-Free”

وأكد المركز أن المهاجم يمكنه استغلال ثغرة “Use-After-Free” و إعادة استخدام الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية.
ويستطيع المهاجم أياض رفع وترقية صلاحيات المستخدم، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS)، وإفشاء معلومات.

ضرورة تحديث المتصفح

ونصح المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.

معالجة الثغرات في منتجات أندرويد

وحذر المركز أيضاً من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (117.0.5938.132) لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/09/stable-channel-update-for-desktop_27.html

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