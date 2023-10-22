هل تستخدم الإنترنت من حاسوب خارج المنزل؟ نصيحة مهمة لحماية بياناتك

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وجه الخبير التقني عمر الرهبيني نصائح مهمة في حالة إذا كنت تستخدم الحاسب الآلي للدخول إلى الإنترنت من خارج المنزل.





المتصفح الخفي

اضافة اعلان

إنشاء محتوى جديد

مخاوف تتعلق بالخصوصية

علاج المشكلة

وقال الرهبيني، عبر حسابه في منصة إكس : "إذا كنت تريد الدخول إلى الإنترنت من كمبيوتر ليس لك ؛ انتبه تدخل من المتصفح العادي لأنه قد يسجل كل بياناتك وقد تتعرض للاختراق ".وأضاف "الحل بسيط.. إذا فتحت المتصفح اضغط الأزرار هذي في نفس الوقت "Ctrl + Shift + N"، وبينفتح "المتصفح الخفي"، يعني بعد خروجك بتنحذف كل آثار تصفحك 100٪هذا ويوضح الخبراء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تعد من التكنولوجيا الحديثة، والتقنية القوية والتي تستخدم في العديد من المجالات حاليا.ويمكن لهذه لتقنية إنشاء محتوى جديد من البيانات الموجودة، مثل النصوص والصور والصوت، وتعد شركة ميتا إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقوم بتطوير نماذج لغوية كبيرة يمكنها إنتاج مخرجات واقعية ومتنوعة.ومع ذلك، يثير الذكاء الاصطناعي الخاص بـ"ميتا" أيضاً بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، لأنه يعتمد على كميات هائلة من البيانات من المصادر المتاحة للجمهور والمرخصة.كذلك يمكن أن تتضمن هذه البيانات معلومات شخصية، مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال والآراء، التي تخص أفراداً قد لا يكونوا على علم أو موافقين على استخدام بياناتهم في التدريب على الذكاء الاصطناعي.لمعالجة هذه المشكلة، قامت ميتا مؤخراً بتحديث موقع مركز مساعدة فيسبوك الخاص بها، ليشمل نموذجاً جديداً يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أو تعديل أو حذف أي معلومات خاصة بجهات خارجية، تم استخدامها للتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.