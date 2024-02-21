هل تستبدلهم بالذكاء الاصطناعي؟.. "جوجل" تُسرّح آلاف الموظفين رغم الأرباح القياسية

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أعلنت شركة جوجل عن موجة جديدة من عمليات التسريح بين موظفيها على الرغم من تحقيق أرباح قياسية، مما أثار المخاوف من استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي.

وقامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتسريح ما يقرب من 1000 موظف من فرق المبيعات والأجهزة والهندسة الشهر الماضي، مشيرة إلى تسريح بضع مئات من كل فريق.





أرباح جوجل



غياب الإنسانية



استثمارات في الذكاء الاصطناعي



المزيد من عمليات التسريح في 2024



وحققت "جوجل" أرباحًا بقيمة 20.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 52 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك تقلصت قوتها العاملة بنسبة 4 بالمئة.ويعارض الموظفون عمليات التسريح، وكتبت مهندسة البرمجيات بـ "جوجل"، ديان هيرش ثيريولت، على موقع "لينكد إن"، أن "القادة ذوي العيون الزجاجية يحاولون الإشارة إلى اتجاه غامض (AI) بينما يقتلون في الوقت نفسه إوزتهم الذهبية".ورد اتحاد عمال "ألفابيت" على عمليات تسريح العمال، قائلاً عبر "منصة "إكس": "الليلة، بدأت جوجل جولة أخرى من عمليات تسريح العمال التي لا داعي لها".وأضاف: "يعمل أعضاؤنا وزملاؤنا بجد كل يوم لبناء منتجات رائعة لمستخدمينا، ولا يمكن للشركة الاستمرار في طرد زملائنا في العمل بينما تجني المليارات كل ربع سنة. لن نتوقف عن القتال حتى تصبح وظائفنا آمنة!".وقال كينيث سميث، المدير الهندسي في جوجل، إن الإدارة أبلغته بإلغاء وظيفته في رسالة عبر البريد الإلكتروني، وفال في منشور عبر موقع "لينكد إن"، إن الشركة لم "تعترف بإنسانيتها".وكتب: "لقد شعرت بالكثير من الغضب والإحباط تجاه قيادة جوجل بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع تسريح اثني عشر ألف شخص في يناير الماضي، ولا أرى الكثير من الأدلة على أنهم تعلموا الكثير. من تلك التجربة".وأطلقت جوجل نموذجها اللغوي الكبير (LLM) Goose الأسبوع الماضي، والذي تم تصميمه للاستخدام الداخلي فقط، وتم تدريبه على أكثر من 25 عامًا من الخبرة الهندسية.ووفقًا لملخص داخلي، "يمكنه الإجابة على الأسئلة حول التقنيات الخاصة بشركة جوجل، وكتابة التعليمات البرمجية باستخدام مجموعات التكنولوجيا الداخلية، ودعم الإمكانات الجديدة مثل تحرير التعليمات البرمجية بناءً على مطالبات اللغة الطبيعية".وجاءت عمليات تسريح العمال في أعقاب إعلان شركات التكنولوجيا عن استثمارات في الذكاء الاصطناعي، حيث تم تسريح أكثر من 5500 شخص بحلول الأسبوع الثاني من شهر يناير.وأعلنت كل من أمازون وجوجل عن تسريح مئات العمال الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من تأكيد كل منهما على حدة أنهما يستثمران ملايين الدولارات في شركة "أنثروبي" الناشئة للذكاء الاصطناعي.وقال متحدث باسم جوجل لموقع "ديلي ميل": "كما قلنا، نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة".وأضاف: "لوضعنا على أفضل وجه في هذه الفرص، طوال النصف الثاني من عام 2023، أجرى عدد من فرقنا تغييرات لتصبح أكثر كفاءة وتعمل بشكل أفضل، ولمواءمة مواردها مع أكبر أولويات منتجاتها".ومنذ مايو 2023، فقدت 4600 وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي، مع تسريح ما يقرب من 41800 موظف في 159 شركة تكنولوجيا حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرقام موقع Layoffs.fyi، المختص في رصد عمليات التسريح.ويقال إن جوجل تخطط لإجراء المزيد من عمليات التسريح من العمل في عام 2024، لكن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي يدعي أن الأمر لن يكون سيئًا مثل عمليات التسريح الجماعي للعمال في عام 2023 عندما ألغت الشركة 12 ألف وظيفة في يناير وحده.وقال بيتشاي، إنه ضروري لأن الشركة تحتاج إلى التركيز على "إزالة الطبقات لتبسيط التنفيذ وزيادة السرعة في بعض المناطق".وتحدث فيليب شندلر، نائب الرئيس الأول لشركة جوجل، عن تخفيضات الوظائف في الشركة وجهود إعادة الهيكلة في مكالمة الأرباح الأخيرة .وقال شندلر: "أريد أن أكون واضحًا، عندما نقوم بإعادة الهيكلة، هناك دائمًا فرصة لنكون أكثر كفاءة وأكثر ذكاءً في كيفية خدمة عملائنا وتنميتهم. نحن لا نقوم بإعادة الهيكلة لأن الذكاء الاصطناعي يلغي الأدوار، وهذا مهم هنا".وتابع: "لكننا نرى فرصًا كبيرة هنا من خلال حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق (عائد استثمار) مذهل على نطاق واسع، ولهذا السبب نقوم ببعض هذه التعديلات".وفقًا لمذكرة تم تسريبها حديثًا، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي هي التركيز الأساسي لشركة جوجل لعام 2024.وأشار بيتشاي إلى أهداف تشمل تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم والآمن والمسؤول وبناء منصات وأجهزة الحوسبة الشخصية الأكثر فائدة، حسبما أفاد بنزينجا .وكتب بيتشاي في مذكرة داخلية حصل عليها موقع "ذا فيرج" المختص في التكنولوجيا: "لدينا أهداف طموحة وسنستثمر في أولوياتنا الكبرى هذا العام".وأضاف: "الحقيقة هي أنه لخلق القدرة على هذا الاستثمار، يتعين علينا اتخاذ خيارات صعبة".