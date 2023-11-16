هل أنت مستعد لهذا؟.. مفاجأة صادمة لجميع مستخدمي واتساب

أ أ

في مفاجأة من العيار الثقيل؛ حذرت شركة جوجل جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن التخزين الاحتياطي للمحادثات والصور ومقاطع الفيديو القديمة لن يكون مجانيًا قريبًا. اضافة اعلان





المساحة التخزينية المتاحة



تحرير مساحة إضافية



خيارات أسعار التخزين



وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإنه سيتم احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على تطبيق واتساب WhatsApp في الوقت الحالي ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل الخاص بالمستخدم في حال استخدام هواتف أندرويد.وتأتي حسابات جوجل الشخصية مزودة بمساحة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت، ومع ذلك تتم مشاركتها عبر Google Drive و Gmail وصور جوجل "Google Photos"، وهذا يعني أن أي صور ومقاطع فيديو وملفات صوتية إضافية من واتساب قد تجبر العديد من المستخدمين على الدفع مقابل مساحة تخزين إضافية.كتب أحد مديري مجتمع جوجل في منشور "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لـ واتساب على أندرويد قريبًا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب جوجل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لـ واتساب على منصات الهواتف الذكية الأخرى".ووفقًا لجوجل ستستمر النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك.وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها.وهناك العديد من خيارات الأسعار لمساحة تخزين جوجل الإضافية، حيث تبدأ أرخص خطة شهرية لـ 100 جيجابايت من البيانات بسعر 1.99 دولارًا، وسيغطي هذا جميع مستخدمي واتساب باستثناء مستخدمي واتساب الأكثر كثافة في البيانات.ويأتي التحديث وسط إصلاح شامل لكيفية إدارة جوجل للحسابات والبيانات عبر الإنترنت، مع حذف جميع الحسابات الشخصية التي كانت غير نشطة لأكثر من عامين في ديسمبر.واتساب جوجل التخزين السحابي أسعار مساحة التخزين التخزين الاحتياطس الصور مقاطع الفيديو Google Drive Gmail Google Photos النسخ الاحتياطية لـ واتساب أجهزة أندرويد الهواتف الذكية