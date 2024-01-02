هذا ما حدث لـ "آيفون 15 برو ماكس" بسبب شاحن غير أصلي!

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كشف أحد مستخدمي هاتف آيفون 15 برو ماكس عما حدث لهاتفه جراء استخدام ملحقات أبل ذات الجودة الرديئة.





شاحن غير أصلي لـ آيفون 15 برو ماكس اضافة اعلان



تكلفة إصلاح المشكلة



وقال المستخدم، في منشور عبر منصة "ريديت"، إن شاحن هاتفه، الذي اشتراه مؤخرًا، تعرض للذوبان، كما تسبب بحروق في يده، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".وبعد الفحص الدقيق للصورة، التي أرفقها مع المنشور، تبين أن المستخدم استخدم شاحنا من نوع USB-C غير أصلي، بحسب موقع "ماشابل".وذكر المستخدم أن الهاتف تعرض لحرارة شديدة خلال شحنه، وعند إزالة الشاحن، لاحظ أن الجزء المعدني من منفذ USB-C التصق داخل الجهاز، إلى جانب ذوبان الجزء البلاستيكي.والأسوأ من ذلك، أن الجهاز لم يعد يشحن عند توصيله بكابل الشاحن، بحسب قوله.وقوبل الأمر بانتقادات وجهت لمالك الهاتف بسبب استخدامه شاحنًا رخيصًا لشحن هاتف يعد من أغلى الهواتف في الأسواق.ووفقًا لموقع "بوي جينيس ريبورت"، فإن إصلاح هذا المشكل سيكون "مكلفًا"، خاصة وأن المستخدم أكد عدم توفره على تغطية "AppleCare".