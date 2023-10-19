الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

نوكيا تستغني عن 14 ألف موظف لهذا السبب

نوكيا
شركة نوكيا
أ أ
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حفضت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا اليوم، قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.اضافة اعلان
وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا".


انخفاض سعر سهم نوكيا 2%

وانخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2% إلى 3,26 يورو (3.44 دولار) حوالي الساعة السادسة بتوقيت غرينتش بعد نشر هذا القرار.
وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69 بالمئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.


خطط خفض عدد موظفي نوكيا

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.
ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.
وقال بيكا لوندمارك إن "أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا".


انخفاض المبيعات بنسبة 20%

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون وشركة هواوي الصينية، انخفاضا في مبيعاتها بنسبة 20% في الربع الثالث.
وبلغت قيمة المبيعات نحو 5 مليارات يورو في الربع الثالث 2023.


تباطؤ التشغيل في الهند

وقال المسؤول نفسه: "شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، مما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أميركا الشمالية".

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