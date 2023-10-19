نوكيا تستغني عن 14 ألف موظف لهذا السبب

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حفضت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا اليوم، قوتها العاملة بمقدار
14 ألف وظيفة بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا".
وانخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2% إلى 3,26 يورو (3.44 دولار) حوالي الساعة
السادسة بتوقيت غرينتش بعد نشر هذا القرار.
انخفاض سعر سهم نوكيا 2%
وسجلت المجموعة انخفاضا نسبته 69 بالمئة في أرباح الربع الثالث التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.
وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفا إلى 72 ألفا.
خطط خفض عدد موظفي نوكيا
ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضا في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصا شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.
وقال بيكا لوندمارك إن "أصعب القرارات التي يجب اتخاذها هي تلك التي تؤثر على موظفينا".
وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل
الخامس مع منافستها السويدية إريكسون وشركة هواوي الصينية، انخفاضا في مبيعاتها
بنسبة 20% في الربع الثالث.
انخفاض المبيعات بنسبة 20%
وبلغت قيمة المبيعات نحو 5 مليارات يورو في الربع الثالث 2023.