نصائح مهمة لمستخدمي آيفون.. تعلّم كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟

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"عمر البطارية" هو الوقت الذي يقضيه جهازك في العمل قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن.

في حين أن "مدة استمرار البطارية" هي الفترة التي يستمر فيها عمل البطارية قبل أن تحتاج إلى الاستبدال بأخرى. اضافة اعلان

ومن خلال تحسين الاثنين معًا، كشفت شركة "آبل" عن كيفية تحصل على أقصى استفادة من أجهزتها، أيًا كان الجهاز الذي تمتلكه.





قم بالتحديث إلى أحدث البرامج.



قم بتحسين الإعدادات.



قم بتفعيل نمط الطاقة المنخفضة.



استعرض معلومات استخدام البطارية



نصائح لإطالة عمر البطارية

إدارة تلقائية لصحة البطارية.



تجنب درجات الحرارة المحيطة القصوى.



أزِل بعض أنواع الحافظات أثناء الشحن.



تأكد دائمًا من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل آي أو إس.إذا كنت تستخدم إصدار آي أو إس 5 أو أحدث، راجع إذا ما كنت بحاجة إلى تحديث. اذهب إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج.في حال توفر تحديث، يمكنك توصيل جهازك بمصدر للطاقة والتحديث لاسلكياً، أو توصيله بالكمبيوتر وتحديثه بآخر إصدار من تطبيق "آي تيونز".هناك طريقتان بسيطتان للحفاظ على عمر البطارية، بغض النظر عن كيفية استخدامك للجهاز: اضبط درجة سطوع الشاشة واستخدم "واي فاي".قُم بتعتيم الشاشة أو تفعيل ميزة الإضاءة التلقائية لزيادة عمر البطارية.لتعتيم الشاشة، افتح مركز التحكم واسحب شريط السطوع إلى الأسفل.تعمل ميزة الإضاءة التلقائية على ضبط شاشتك بما يُناسب ظروف الإضاءة المحيطة تلقائياً. لتفعيل هذه الميزة، افتح الإعدادات > عام > إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة > تسهيلات الشاشة، ثم قم بتفعيل الإضاءة التلقائية.عندما تستخدم جهازك للوصول إلى البيانات، يستهلك اتصال واي فاي طاقة أقل من الاتصال عن طريق شبكة الهاتف المتحرك. لذا، يُنصح بتفعيل واي فاي في جميع الأوقات. ولتفعيلها، افتح الإعدادات > واي فاي للاتصال بإحدى شبكات واي فاي.مع نمط الطاقة المنخفضة الجديد في نظام آي أو إس 9، يمكن لبطارية "آيفون" أن تدوم لمدة أطول من ذي قبل عندما تضعف.يخبرك الهاتف عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 20% ومرة أخرى عندما يصل إلى 10%، ويسمح لك بتشغيل نمط الطاقة المنخفضة بلمسة واحدة، أو يمكنك تفعيله بالانتقال إلى الإعدادات > البطارية.يعمل نمط الطاقة المنخفضة على خفض درجة سطوع الشاشة وتعزيز أداء الجهاز وتقليل تحريك الرسوم في النظام، ولا يُسمح لتطبيقات مثل تطبيق البريد بتنزيل أي محتوى في الخلفية.كما يقوم بتعطيل ميزات مثل "آير دروب" ومزامنة "آي كلاود" وميزات الاستمرارية.وتبقى قادرًا على تأدية المهام الرئيسة مثل إجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها وإرسال الإيميل والرسائل واستقبالها، والاتصال بالإنترنت، وغيرها الكثير. وعندما يُشحن الهاتف مرة أخرى، يتوقف تشغيل نمط الطاقة المنخفضة تلقائياً.مع نظام آي أو إس تستطيع التحكم في عمر بطاريتك، إذ يمكنك الاطلاع على النسبة التي يستهلكها كل تطبيق من البطارية (إلا إذا كان الجهاز في وضع الشحن). لاستعراض الاستخدام، اذهب إلى الإعدادات > البطارية.وفيما يلي الرسائل التي قد تراها أسفل كل تطبيق تستخدمه:نشاط الخلفية. تشير هذه الرسالة إلى أن التطبيق استهلك البطارية بينما كان في الخلفية، أي أثناء استخدامك لتطبيق آخر.لزيادة عمر البطارية، يمكنك إيقاف تشغيل الميزة التي تسمح للتطبيقات بالتجديد في الخلفية. افتح الإعدادات > عام > تجديد التطبيقات في الخلفية، ثم اختر واي فاي، أو الـ واي فاي والبيانات الخلوية، أو متوقف لإيقاف تشغيل تجديد التطبيقات في الخلفية بالكامل.إذا ظهر نشاط في الخلفية مع تطبيق البريد، يمكنك اختيار جلب البيانات يدوياً أو زيادة الفاصل الزمني لجلب البيانات. افتح الإعدادات > الحسابات وكلمات السر > جلب بيانات جديدة.الموقع والموقع في الخلفية. تشير هذه الرسالة إلى أن التطبيق يستخدم خدمات الموقع.ويمكنك تحسين عمر البطارية عن طريق إيقاف تشغيل خدمات الموقع لهذا التطبيق. أوقف التشغيل في الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع.في خدمات الموقع، ستجد كل تطبيق مدرجاً بإعدادات الأذونات الخاصة به. ستجد مؤشراً بجوار مفتاح بدء/إيقاف التشغيل مع التطبيقات التي استخدمت خدمات الموقع مؤخرًا.الشاشة الرئيسة وشاشة القفل. تُشير هذه الرسالة إلى أن الشاشة الرئيسة أو شاشة القفل قد تم عرضها على جهازك. على سبيل المثال، تم تشغيل الشاشة من خلال الضغط على زر الصفحة الرئيسة أو من خلال إشعار.وإذا قام أي تطبيق بتشغيل الشاشة عبر إشعارات، يمكنك إغلاق دفع الإشعارات الخاصة بذلك التطبيق في الإعدادات > الإشعارات. انقر على التطبيق ثم أوقف السماح بالإشعارات.لا توجد تغطية خلوية والإشارة ضعيفة. تُشير هذه الرسالة إلى أنك في منطقة ذات تغطية ضعيفة للشبكة ويقوم جهازك الذي يعمل بنظام آي أو إس بالبحث عن إشارة أفضل، أو تُشير إلى أنك استخدمت جهازك مع شبكة ضعيفة، ما أثّر على عمر البطارية.يمكنك تحسين عمر البطارية من خلال تشغيل نمط الطيران. افتح مركز التحكم وانقر على أيقونة نمط الطيران. لاحظ أنك لن تتمكن من إجراء مكالمات أو استقبالها عند تشغيل نمط الطيران.للحد من استهلاك عمر البطارية، هناك أنظمة مدمجة في البرامج والأجهزة لإدارة أنماط الشحن ودرجة حرارة البطارية.تتكيف ميزة شحن البطارية المحسن وميزة حد الشحن المحسن وفقًا لاستخدامك اليومي للحفاظ على عمر بطاريتك بمرور الوقت.وبناءً على روتينك اليومي في الشحن، قد تعمل هذه الميزة تلقائيًا على تأجيل الشحن إلى 100% بحيث لا يكتمل إلا قبل احتياجك إلى استخدام البطارية بوقت قليل.قد يتوقف الشحن مؤقتًا عند ارتفاع درجة الحرارة بشدة، ويُستأنف بمجرد عودة درجة حرارة البطارية إلى نطاق التشغيل العادي.صُمم جهازك ليعمل بأداء جيد في ظل مُختلَف درجات الحرارة المحيطة، ويتراوح نطاق التشغيل الآمن للأجهزة بين 16° إلى 22° مئوية.ومن الضروري ألّا تُعرض جهازك لدرجات حرارة محيطة تزيد على 35 مئوية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف سعة البطارية بشكل دائم، ما يعني أن البطارية لن تتمكن من تزويد جهازك بالطاقة لفترة طويلة على مدار دورة الشحن الواحدة.كما يمكن أن يزيد الشحن في درجات حرارة محيطة مرتفعة من تلف البطارية. قد تقوم البرامج بتقييد الشحن بحيث لا يزيد عن 80% عند تخطي درجة حرارة البطارية الحدود الموصى بها. وحتى تخزين البطارية في بيئة حارة كفيل بأن يلحق بها ضررًا كبيرًا غير قابل للإصلاح.وعند استخدام جهازك في بيئة شديدة البرودة، قد تلاحظ انخفاضًا في عمر البطارية، ولكن هذا الوضع عارض ومؤقت. وسيعود أداء البطارية إلى طبيعته بمجرد عودة درجة حرارة البطارية إلى نطاق تشغيلها الطبيعي.قد يؤدي شحن جهازك وهو بداخل بعض أنواع الحافظات إلى توليد حرارة زائدة، ما قد يؤثر على سعة البطارية.إذا كنت ستقوم بتخزين الجهاز لفترة طويلة، احتفظ ببطاريته نصف مشحونة.إذا أردت تخزين جهازك لفترة طويلة، سيؤثر عاملان أساسيان على الحالة العامة للبطارية: درجة حرارة البيئة المحيطة ونسبة الشحن الموجودة في البطارية عند إطفاء الجهاز قبل التخزين. ولذلك يُنصح بما يلي:لا تقم بشحن بطارية جهازك أو تفريغها بشكل كامل، بل اشحنها بنسبة 50% تقريبًا.إذا قمت بتخزين جهازك ببطارية فارغة تماماً، قد تدخل البطارية في وضع التفريغ العميق للشحن، ما يجعلها غير قادرة على الاحتفاظ بالشحن بعد ذلك. وعلى العكس من ذلك، إذا خزنت جهازك لفترة طويلة وهو مشحون بالكامل، قد تفقد البطارية بعضاً من سعتها ما يؤدي إلى تقليص عمر البطارية.أوقِف تشغيل الجهاز لتجنب أي استهلاك إضافي للبطارية.ضع جهازك في بيئة باردة وخالية من الرطوبة بدرجة حرارة تقل عن 32 مئوية.إذا أردت تخزين جهازك لأكثر من ستة أشهر، اشحنه بنسبة 50% كل ستة أشهر.وبحسب مدة تخزين جهازك، قد تكون البطارية في حالة ضعيفة عند إخراج الجهاز بعد تخزينه لفترة طويلة. بعد إخراج الجهاز من التخزين، قد يحتاج إلى الشحن لمدة 20 دقيقة بمحول الطاقة الأصلي قبل الاستخدام.