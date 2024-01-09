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نتائج مفاجئة حول استخدام الموظفين للهاتف أثناء العمل

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
الدراسة كشفت عن فوائد لاستخدام الهاتف في العمل
أ أ
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على خلاف الاستنتاج الشائع، أظهرت دراسة أن السماح للموظفين باستخدام هواتفهم الشخصية في العمل لا يؤثر على أدائهم. 
بل على العكس، وجدت الدراسة أن ذلك يساعد على تقليل التوتر، وفقًا لباحثين من جامعتي جالواي وملبورن. 

منع الهواتف في مكان العمل

وقال البروفيسور إيوين ويلان، قائد الدراسة: "إن منع الهواتف في مكان العمل يمكن أن يزيد من الصراع بين العمل والحياة، والذي بدوره له آثار كبيرة على أداء العمل، والرضا الوظيفي، والتغيب عن العمل، فضلاً عن الرفاهية العامة". 
وأجريت الدراسة لصالح الفرع الأوروبي لشركة أدوية عالمية لم يذكر اسمها، كانت قد حظرت في الأصل الاستخدام الشخصي للهواتف في التسعينيات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، وسط مخاوف من تشتيت انتباه الموظفين أثناء العمل حول المواد الكيميائية الخطرة.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من الحظر، زاعمين أن ذلك يجعلهم يشعرون بالانفصال.
وشعرت الإدارة العليا أيضًا أن الحظر ساهم في تصور أن الفرع يعاني من رهاب التكنولوجيا وأنه يعيق القدرة التنافسية ضد الفروع الأخرى للشركة.

السماح فقط لمسؤولي الإدارة العليا بإحضار هواتفهم 

وقبل إجراء الدراسة، لم يُسمح إلا لمسؤولي الإدارة العليا بإحضار هواتفهم المحمولة الشخصية إلى العمل.
وعلى مدار عام، تتبع البحث حوالي 40 موظفًا استفادوا من السياسة المريحة الجديدة واستخدموا هواتفهم الذكية الشخصية أثناء العمل.
وتتبعت الدراسة أيضًا، عددًا مماثلاً من الموظفين الذين حافظوا على الحظر الذي فرضوه على أنفسهم من خلال ترك هواتفهم عند الدخول إلى أماكن العمل.
وعلى الرغم من المخاوف من تشتيت انتباه الهواتف الذكية وفقدان التركيز، فقد أظهرت النتائج التي جرى التوصل لها عن طريق المقابلات النوعية، أن أداء العمل لم يتراجع عندما تم رفع الحظر على الهواتف الذكية.
كما أن الصراع بين العمل والحياة - انخفض الصراع الملحوظ بين متطلبات العمل والحياة الشخصية بشكل ملحوظ بالنسبة للعمال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هواتفهم مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

حل المشكلات العائلية

وأفاد الموظفون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف أنهم قادرون على المساعدة في حل المشكلات العائلية خلال النهار، مما يساعد على تقليل الضغط على شركائهم.
في حين أن الكثير من الأبحاث السابقة في هذا المجال ركزت على الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج مكان العمل؛ لكن الدراسة الجديدة فعلت العكس، حيث ركزت على الاتصالات الشخصية داخل مكان العمل.
وتعتقد الجامعتان اللتان أشرفتا على الدراسة، أن النتائج رائدة وستسهم في فهم التفاعل بين التكنولوجيا والتوازن بين العمل والحياة، بينما تقدم أيضًا رؤى عملية للمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل أكثر صحة وتوازنًا.
وقال البروفيسور ويلان: "بدلاً من فرض حظر على الهواتف الذكية في مكان العمل، تشير تجاربنا في تتبع إدخال الهواتف الذكية في هذه الشركة إلى أن الإستراتيجية الأكثر فعالية تتمثل في إنشاء مناخ تنظيمي حيث تكون توقعات الشركة بشأن سلوكيات الهواتف الذكية معروفة، على سبيل المثال التأكد من أنها لا تستخدم في الاجتماعات أو في المقصف، مع مراقبة الالتزام بها من قبل الموظفين أنفسهم". 

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