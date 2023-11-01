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ناسا تنشر صورًا مخيفة لـ "اليد الكونية الشبحية" في عمق الفضاء

اليد الكونية الشبحية
اليد الكونية الشبحية
أ أ

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورًا لما أسمتها بـ "اليد الكونية الشبحية"، والتي قيل إنها كانت قد ماتت قبل 1500 عام.اضافة اعلان
وتظهر الصور التلسكوبية المذهلة التي نشرتها وكالة "ناسا"، ما يبدو أنه يد ضخمة ممدودة بأربعة أصابع تدور حول درب التبانة.

النجم النابض PSR B1509-58

ورصد مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، النجم المعروف باسم النجم النابض PSR B1509-58 لأول مرة في عام 2001، وكشف أن سديم رياح النجم النابض (التفاعل بين رياح النجم والمادة المحيطة به) والمسمى MSH 15-52، يشبه يد الإنسان.
ووفقًا لوكالة "ناسا"، فإن الهيكل عبارة عن بقايا نجم عملاق انهار على نفسه بعد نفاد الوقود النووي ليحترق منذ أكثر من 15 قرنا، مشكلاً جسمًا كثيفا للغاية يسمى النجم النيوتروني.
ويستمر في العيش "من خلال أعمدة من جسيمات المادة النشطة والمادة المضادة" التي تتقلب في رياح شديدة - على بعد 16000 سنة ضوئية من الأرض، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".


كيف التقطت الصور؟

والتقطت الصور بواسطة اثنين من التلسكوبات التابعة لـ "ناسا"، أحدهما مستكشف قياس الاستقطاب بالأشعة السينية الجديد (IXPE)، الذي شاهد الهيكل لمدة 17 يومًا، وهي أطول فترة نظر فيها إلى أي جسم منفرد منذ إطلاقه في ديسمبر 2021.
وقال روجر روماني من جامعة ستانفورد، الذي قاد الدراسة، في بيان صحفي: "إن بيانات IXPE تعطينا أول خريطة للمجال المغناطيسي في اليد".
وأضاف: "أن الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية تنتقل عبر المجال المغناطيسي، وتحدد الشكل الأساسي للسديم، مثلما تفعل العظام في يد الشخص".

النجم النابض

واكتشف علماء "ناسا"، النجم النابض منذ عام 2001، عندما اكتشفوا أنه يحوم عند قاعدة "كف" السديم.
وتعمل الصور الجديدة على مساعدة العلماء على فهم كيفية تصرف النجوم النابضة بشكل أفضل، أي أنها تعمل كمسرعات للجسيمات.
وقال الباحثون إنه يوجد في السديم كمية "عالية بشكل ملحوظ" من الاستقطاب، وهو ما يعني على الأرجح أن المجال المغناطيسي "مستقيم وموحد للغاية"، مع القليل من الاضطراب في معظم أجزاء السديم.
وبدلاً من ذلك، يتم إعطاء الجسيمات الموجودة في المناطق المضطربة من السديم "دفعة من الطاقة"، مما يؤدي إلى تدفقها إلى أجزاء "الرسغ والأصابع والإبهام" في السديم. 

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