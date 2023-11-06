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"ناسا" تكتشف 7كواكب جديدة تدور حول نجم "أكثر حرارة من الشمس"

وكالة ناسا
وكالة ناسا
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اكتشف علماء بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، نظامًا جديدًا مكونًا من سبعة كواكب تدور حول نجم بعيد أكبر حجمًا وأكثر سخونة من الشمس باستخدام تلسكوب كيبلر الفضائي.اضافة اعلان
وقالت الوكالة، إن علماء الفلك توصلوا إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة بيانات من تلسكوب كيبلر الفضائي المتقاعد التابع لوكالة الفضاء الأمريكية. 

كواكب شديدة الحرارة

ووُصِفت الكواكب المكتشفة بأنها "شديدة الحرارة" و"غارقة" في الحرارة الإشعاعية المنبعثة من النجم المضيف، وقيل إنها "تشبه الشمس"، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار".
وأوضحت "ناسا"، أن النجم المضيف أكبر بنسبة 10% وأكثر سخونة من الشمس بنسبة 5%، حيث يحتوي على حرارة في كل منطقة منه أكبر من أي كوكب في نظامنا الشمسي. 
ويقال إن جميع الكواكب أكبر من الأرض، خمسة منها أكبر بحوالي مرتين.
ووصفت وكالة ناسا الكواكب الداخلية بأنها "صخرية على الأرجح وقد يكون لها غلاف جوي رقيق"، في حين من المتوقع أن يكون للكواكب الخارجية الخمسة غلاف جوي سميك.

نظام كيبلر-385

وأُطلق على النظام الذي يضم الكواكب المكتشفة اسم نظام كيبلر-385 بسبب دور التلسكوب المتقاعد في اكتشافه، ويبعد عن الأرض حوالي 4670 سنة ضوئية.
وهناك ما يقرب من 4400 كوكب مرشح في المجمل، من بينهم أكثر من 700 نظام متعدد الكواكب، لكن "ناسا" قالت إنه من النادر أن يكون هناك نظام يحتوي على أكثر من ستة كواكب مرشحة.
وتوقف تلسكوب كيبلر، عن إجراء عمليات الرصد الأولية في عام 2013، وأجرى مهمة ممتدة حتى عام 2018.
وأظهرت أن عدد الكواكب في المجرة أكبر من عدد النجوم، وساعدت في تكوين صورة تفصيلية لما يبدو عليه كل من هذه الكواكب وأنظمتها الرئيسية.
وقال جاك ليساور، عالم الأبحاث في مركز أبحاث "أميس" التابع لوكالة "ناسا" في وادي السيليكون بكاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية: "لقد قمنا بتجميع القائمة الأكثر دقة لكوكب كيبلر المرشح وخصائصه حتى الآن".
وأضاف: "لقد اكتشفت مهمة كيبلر التابعة لناسا غالبية الكواكب الخارجية المعروفة، وهذا الكتالوج الجديد سيمكن علماء الفلك من معرفة المزيد عن خصائصها".

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