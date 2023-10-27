ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

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الاجتماعات عن بعد كانت واحدة من أهم التطورات التي فرضتها مرحلة جائحة كورونا، بعد أن اتخذت العديد من الشركات والمؤسسات قرارًا بالعمل عن بعد لتلافي خطر الإصابة بمرض كوفيد – 19. اضافة اعلان

وعلى الرغم من أنها أصبحت واقعًا الآن، واستطاعت أن تتغلب على حواجز المكان، لكن يبقى الاجتماعات التي تجرى وجهًا لوجه هي الأفضل بالنسبة للعقل.





نشاط الدماغ



تتبع نشاط الدماغ



نشاط عصبي أكير



إذ وجدت دراسة جديدة باستخدام أدوات تصوير متطورة، نشرت نتائجها في مجلة "إيماجينج نيوروساينس"، أن نشاط الدماغ لدى الأشخاص المشاركين في الاجتماعات يبدو مختلفًا عن نشاط شخصين يتحدثان عبر تطبيق زووم.وقال كبير الباحثين جوي هيرش، وهي أستاذة الطب النفسي والطب المقارن وعلم الأعصاب بجامعة ييل الأمريكية: "في هذه الدراسة نجد أن الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطا خلال اللقاءات الشخصية المباشرة الحقيقية مقارنة ببرنامج زووم"، المنصة الشهرة لعقد الاجتماعات الفيديو.وأوضحت في بيان صحفي بجامعة ييل: "يبدو أن زووم هو نظام تواصل اجتماعي فقير مقارنة بالظروف الشخصية".وشملت معظم الدراسات السابقة التي استخدمت أدوات التصوير لتتبع نشاط الدماغ أفرادًا منفردين، وليس أزواجًا في البيئات الطبيعية.واستنتج الباحثون أن العقول البشرية تم ضبطها بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء اللقاءات الشخصية، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وفي الدراسة الجديدة، التي سجلت استجابات الجهاز العصبي في نوعي المحادثات، ارتبطت زيادة الإشارات العصبية بين المشاركين في المحادثات وجهاً لوجه بزيادة وقت النظر واتساع حدقة العين، مما يشير إلى زيادة الإثارة في الدماغين.وقال مؤلفو الدراسة إن المشاركين في التفاعلات الشخصية زادوا أيضًا من نشاط موجات الدماغ، وهو ما يميز القدرة المحسنة على معالجة الوجه.ووجد الباحثون أيضًا نشاطًا عصبيًا أكثر تنسيقًا بين أدمغة الأفراد الذين يتحدثون شخصيًا، مما يشير إلى زيادة في تبادل الإشارات الاجتماعية.وقال هيرش: "بشكل عام، تبدو التفاعلات الاجتماعية الديناميكية والطبيعية التي تحدث بشكل عفوي أثناء التفاعلات الشخصية أقل وضوحًا أو غائبة أثناء لقاءات زووم. هذا تأثير قوي حقًا".وأوضح أن التفاعلات الحية وجهًا لوجه مهمة للسلوك الاجتماعي الطبيعي للإنسان.وتابع: "تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لايتمتع بنفس "امتياز الوصول" إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ الذي يتميز به الشيء الحقيقي".