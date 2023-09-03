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ميزة معرفة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس.. ولكن!

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منصة إكس
أ أ
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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، وصول ميزة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس "تويتر سابقا".

ميزة من زار ملفك الشخصي


وأضاف الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس "إلى الآن لم يتم التأكد من صحة الخبر لكن الحذر مطلوب لاتزور اي حسابات محتواها غير جيد".
وفي وقت سابق، أطلق الخبير التقني سالم الحربي تحذيرا من أحد البرامج التي تسعى إلى قرصنة بيانات المستخدمين وخصوصًا مستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.
 وأكد الحربي أهمية ضرورة حذف برنامج SHEIN-Fashion Shopping Online وذلك لكل من قام بتحميلة على هواتف وأجهزة أندرويد، برنامج يستهدف بيانات المستخدمين.
وأفاد سالم الحربي أن هذا البرنامج هو أحد برامج التسوق الإلكترونية ووصل عدد مستخدمي هذا البرنامج إلى حوالي 100 مليون، وأضاف الحربي أن هذا البرنامج يقوم بسحب بيانات المستخدمين ومعلومات الجهاز ويقوم بإرسالها إلى خوادم مجهولة الهوية.
وأشار الحربي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية من خلال حذف هذا البرنامج وتسبيت تطبيق مقاومة الفيروسات على الجهاز.

تحديث أبل يغلق عدة ثغرات


وصرحت شركة أبل في وقت سابق أنها قامت بإجراء بعض التحديثات لحل بعض المشاكل التي تعيق مستخدمي هواتف آيفون وإغلاق بعض الثغرات الأمنية.
وأشار التقني سالم الحربي أن التحديث الأمني التي قامت به شركة أبل تباع للتحديث رقم ios16.3.1.

مميزات التحديث الجديد


وأشار الخبير سالم الحربي في تغريدة على حسابه الخاص بمنصة تويتر إلى الأهمية الكبرى للتحديث الجديد الذي أطلقته شركة أبل حيث قامت بإحكام وإغلاق عدة ثغرات أمنية.

وواصل الحربي أن التحديث الجديد قام بحل العديد من المشاكل منها رسالة عفواً لا توجد مساحة أو سعة تخزينه كافيه وأيضاً مشكلة عدم القدرة على حفظ الصور والبيانات على أجهزة الآيفون بالإضافة إلى مشكلة عمل نسخ احتياطي لبيانات الهاتف.


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